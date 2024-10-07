مدنين: النتائج الاولية للانتخابات الرئاسية

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انتهت صباح اليوم الاثنين بالمركز الجهوي للتجميع بالقاعة المغطاة بمدنين، عملية فرز المحاضر الوافدة عن 270 مركز اقتراع والتثبت منها ومطابقتها في عملية تواصلت من حوالي الساعة التاسعة ليلا حتى صباح هذا اليوم، وامنها 110 أعوان بين منتدبين جدد واعوان الهيئة الفرعية للانتخابات



واسفرت العملية في نتائج اولية للانتخابات الرئاسية بفوز المترشح قيس سعيد بحصوله على اغلبية الاصوات التي تتوزع كالتالي :





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المترشح قيس سعيد: 70974 صوتا من جملة 80208 اصوات مصرح بها.

المترشح العياشي الزمال: 6962 صوتا

المترشح زهير المغزاوي: 2272 صوتا



عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت: 83737 ناخبا من جملة 426 الفا و200 ناخب مسجل، لتبلغ نسبة المشاركة 19 فاصل 64 بالمائة.

عدد اوراق التصويت البيضاء: 1045 ورقة

عدد اوراق التصويت الملغاة: 2484 ورقة



اما حسب المعتمديات فتوزعت الاصوات المصرح بها على المترشحين كالتالي :



معتمدية بن قردان :

قيس سعيد: 9267 صوتا

العياشي الزمال: 1159 صوتا

زهير المغزاوي: 319 صوتا



معتمدية بني خداش:



قيس سعيد: 4301 صوت

العياشي الزمال: 254 صوتا

زهير المغزاوي: 92 صوتا



جربة حومة السوق :



قيس سعيد: 12915 صوتا

العياشي الزمال: 1440 صوتا

زهير المغزاوي: 384 صوتا



جربة اجيم:



قيس سعيد: 3032 صوتا

العياشي الزمال: 235 صوتا

زهير المغزاوي: 98 صوتا



جربة ميدون :



قيس سعيد: 9618 صوتا

العياشي الزمال: 836 صوتا

زهير المغزاوي: 287 صوتا



جرجيس

قيس سعيد: 12630 صوتا

العياشي الزمال: 789 صوتا

زهير المغزاوي: 480 صوتا



مدنين الجنوبية

قيس سعيد: 7826 صوتا

العياشي الزمال: 1180 صوتا

زهير المغزاوي: 320 صوتا



سيدي مخلوف:

قيس سعيد: 4519 صوتا

العياشي الزمال: 234 صوتا

زهير المغزاوي: 88 صوتا



مدنين الشمالية :



قيس سعيد: 6866 صوتا

العياشي الزمال: 835 صوتا

زهير المغزاوي: 204 اصوات