مدنين: النتائج الاولية للانتخابات الرئاسية
انتهت صباح اليوم الاثنين بالمركز الجهوي للتجميع بالقاعة المغطاة بمدنين، عملية فرز المحاضر الوافدة عن 270 مركز اقتراع والتثبت منها ومطابقتها في عملية تواصلت من حوالي الساعة التاسعة ليلا حتى صباح هذا اليوم، وامنها 110 أعوان بين منتدبين جدد واعوان الهيئة الفرعية للانتخابات
واسفرت العملية في نتائج اولية للانتخابات الرئاسية بفوز المترشح قيس سعيد بحصوله على اغلبية الاصوات التي تتوزع كالتالي :
واسفرت العملية في نتائج اولية للانتخابات الرئاسية بفوز المترشح قيس سعيد بحصوله على اغلبية الاصوات التي تتوزع كالتالي :
المترشح قيس سعيد: 70974 صوتا من جملة 80208 اصوات مصرح بها.
المترشح العياشي الزمال: 6962 صوتا
المترشح زهير المغزاوي: 2272 صوتا
عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت: 83737 ناخبا من جملة 426 الفا و200 ناخب مسجل، لتبلغ نسبة المشاركة 19 فاصل 64 بالمائة.
عدد اوراق التصويت البيضاء: 1045 ورقة
عدد اوراق التصويت الملغاة: 2484 ورقة
اما حسب المعتمديات فتوزعت الاصوات المصرح بها على المترشحين كالتالي :
معتمدية بن قردان :
قيس سعيد: 9267 صوتا
العياشي الزمال: 1159 صوتا
زهير المغزاوي: 319 صوتا
معتمدية بني خداش:
قيس سعيد: 4301 صوت
العياشي الزمال: 254 صوتا
زهير المغزاوي: 92 صوتا
جربة حومة السوق :
قيس سعيد: 12915 صوتا
العياشي الزمال: 1440 صوتا
زهير المغزاوي: 384 صوتا
جربة اجيم:
قيس سعيد: 3032 صوتا
العياشي الزمال: 235 صوتا
زهير المغزاوي: 98 صوتا
جربة ميدون :
قيس سعيد: 9618 صوتا
العياشي الزمال: 836 صوتا
زهير المغزاوي: 287 صوتا
جرجيس
قيس سعيد: 12630 صوتا
العياشي الزمال: 789 صوتا
زهير المغزاوي: 480 صوتا
مدنين الجنوبية
قيس سعيد: 7826 صوتا
العياشي الزمال: 1180 صوتا
زهير المغزاوي: 320 صوتا
سيدي مخلوف:
قيس سعيد: 4519 صوتا
العياشي الزمال: 234 صوتا
زهير المغزاوي: 88 صوتا
مدنين الشمالية :
قيس سعيد: 6866 صوتا
العياشي الزمال: 835 صوتا
زهير المغزاوي: 204 اصوات
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