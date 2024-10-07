بن عروس: النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية بالولاية

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استكمل أعوان الهيئة الفرعية للانتخابات ببن عروس، صباح اليوم الاثنين، بالمركز الجهوى لتجميع النتائج بالقاعة الرياضية المغطاة بمدينة ببن عروس، العمليات الخاصة بالانتخابات الرئاسية والمتمثلة في العد اليدوي وإجراء التطابقات لمحاضر الفرز وتنزيل الأصوات وتجميعها

وأظهرت الجداول الإحصائية الخاصة بالانتخابات الرئاسية، وفق النتائج الاولية بالجهة، حصول المترشح قيس سعيد على 130575 صوتا، وتحصل المترشح العياشي زمال على 15356 صوتا، والمترشح زهير المغزاوي على 3362 صوتا من مجموع الاصوات المصرح بها .



وبينت الجداول الإحصائية ان عدد الذين قاموا بالتصويت في مختلف مراكز الاقتراع بالجهة بلغ 163642 صوتا، وبلغ عدد الاوراق البيضاء 2232 ورقة، كما بلغ عدد الاوراق الملغاة 5115 ورقة ليستقر عدد الاصوات المصرح بها في حدود 156293 صوتا .



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يذكر ان ولاية بن عروس تضم 522 ألفا و473 ناخبا، ويبلغ عدد مكاتب الاقتراع بها 491 مكتبا موزعين على 169 مركز اقتراع.