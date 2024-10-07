نابل: الاعلان عن النتائج الاولية بالجهة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/nabeul2017.jpg width=100 align=left border=0>

انتهت فجر اليوم الاثنين، عمليات العد والفرز لمحاضر مراكز الانتخابات بمركز التجميع المركزي بالقاعة الرياضية بئر شلوف بنابل، وتحصل المترشح للانتخابات الرئاسية قيس سعيد على اكثر من 93 بالمائة من مجموع الاصوات المصرح بها، وفق البيانات الاولية المنشورة بجداول المركز والتى عاينها صحفي "وات".



وبلغ مجموع المصوتين للمترشح قيس سعيد وفق المنشور بالجداول 198 الفا و517 ناخبا من مجموع الاصوات المصرح بها المقدرة ب212 الفا و652 ناخبا.

وحقق المترشح العياشي زمال نسبة 5،14 من مجموع الاصوات المصرح بها بعد ان صوت لفائدته مجوع 10937 ناخبا.



...



وحقق المترشح زهير المغزاوي نسبة 1،5 بالمائة من مجموع الاصوات المصرح بها بعد ان صوت لفائدته 3198 ناخبا.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بولاية نابل 36،5 بالمائة.



وتوزعت النتائج حسب المعتمديات على النحو التالي:



بني خلاد:

الاصوات المصرح بها: 12414 صوتا

العياشي زمال: 932 صوتا

زهير المغزاوي: 216 صوتا

قيس سعيد: 11266 صوتا



دار شعبان الفهري:

الاصوات المصرح بها: 12563 صوتا

العياشي زمال: 1039 صوتا

زهير المغزاوي: 245 صوتا

قيس سعيد: 11279 صوتا



قربة:

الاصوات المصرح بها:17924 صوتا

العياشي زمال: 928 صوتا

زهير المغزاوي: 304 اصوات

قيس سعيد: 16692 صوتا



قليبية:

الاصوات المصرح بها: 15687 صوتا

العياشي زمال: 770 صوتا

زهير المغزاوي: 201 صوت

قيس سعيد: 14716 صوتا



حمام الاغزاز:

الاصوات المصرح بها: 4503 اصوات

العياشي زمال: 107 اصوات

زهير المغزاوي: 52 صوتا

قيس سعيد: 4344 صوتا



منزل تميم: الاصوات المصرح بها: 14922 صوتا

العياشي زمال: 505 اصوات

زهير المغزاوي:195 صوتا

قيس سعيد: 14222 صوتا



نابل:

الاصوات المصرح بها: 20420 صوتا

العياشي زمال: 1738 صوتا

زهير المغزاوي: 471 صوتا

قيس سعيد: 18211 صوتا



الميدة:

مجموع الاصوات المصرح بها: 7339 صوتا

العياشي زمال: 151 صوتا

زهير المغزاوي: 68 صوتا

قيس سعيد: 7120 صوتا



منزل بوزلفة:

الاصوات المصرح بها: 10444 صوتا

العياشي زمال: 329 صوتا

زهير المغزاوي: 121 صوتا

قيس سعيد: 10444 صوتا



الهوارية:

الاصوات المصرح بها: 11943 صوتا

العياشي زمال: 257 صوتا

زهير المغزاوي: 120 صوتا

قيس سعيد: 11566 صوتا



تاكلسة:

الاصوات المصرح بها: 7246 صوتا

العياشي زمال: 176 صوتا

زهير المغزاوي: 95 صوتا

قيس سعيد: 6975 صوتا



الحمامات:

الاصوات المصرح بها: 25424 صوتا

العياشي زمال: 1645 صوتا

زهير المغزاوي: 411 صوتا

قيس سعيد: 23368 صوتا



بني خلاد:

الاصوات المصرح بها: 10418 صوتا

العياشي زمال: 361 صوتا

زهير المغزاوي: 114 صوتا

قيس سعيد: 9943 صوتا



بوعرقوب:

الاصوات المصرح بها: 9259 صوتا

العياشي زمال: 278 صوتا

زهير المغزاوي: 96 صوتا

قيس سعيد: 8885 صوتا



سليمان:

الاصوات المصرح بها: 14110 صوتا

العياشي زمال: 870 صوتا

زهير المغزاوي: 260 صوتا

قيس سعيد: 12980 صوتا



قرنبالية:

الاصوات المصرح بها: 18036 صوتا

العياشي زمال: 851 صوتا

زهير المغزاوي: 229 صوتا

قيس سعيد: 16956 صوتا



م ت