نابل: الاعلان عن النتائج الاولية بالجهة
انتهت فجر اليوم الاثنين، عمليات العد والفرز لمحاضر مراكز الانتخابات بمركز التجميع المركزي بالقاعة الرياضية بئر شلوف بنابل، وتحصل المترشح للانتخابات الرئاسية قيس سعيد على اكثر من 93 بالمائة من مجموع الاصوات المصرح بها، وفق البيانات الاولية المنشورة بجداول المركز والتى عاينها صحفي "وات".
وبلغ مجموع المصوتين للمترشح قيس سعيد وفق المنشور بالجداول 198 الفا و517 ناخبا من مجموع الاصوات المصرح بها المقدرة ب212 الفا و652 ناخبا.
وحقق المترشح العياشي زمال نسبة 5،14 من مجموع الاصوات المصرح بها بعد ان صوت لفائدته مجوع 10937 ناخبا.
وبلغ مجموع المصوتين للمترشح قيس سعيد وفق المنشور بالجداول 198 الفا و517 ناخبا من مجموع الاصوات المصرح بها المقدرة ب212 الفا و652 ناخبا.
وحقق المترشح العياشي زمال نسبة 5،14 من مجموع الاصوات المصرح بها بعد ان صوت لفائدته مجوع 10937 ناخبا.
وحقق المترشح زهير المغزاوي نسبة 1،5 بالمائة من مجموع الاصوات المصرح بها بعد ان صوت لفائدته 3198 ناخبا.
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بولاية نابل 36،5 بالمائة.
وتوزعت النتائج حسب المعتمديات على النحو التالي:
بني خلاد:
الاصوات المصرح بها: 12414 صوتا
العياشي زمال: 932 صوتا
زهير المغزاوي: 216 صوتا
قيس سعيد: 11266 صوتا
دار شعبان الفهري:
الاصوات المصرح بها: 12563 صوتا
العياشي زمال: 1039 صوتا
زهير المغزاوي: 245 صوتا
قيس سعيد: 11279 صوتا
قربة:
الاصوات المصرح بها:17924 صوتا
العياشي زمال: 928 صوتا
زهير المغزاوي: 304 اصوات
قيس سعيد: 16692 صوتا
قليبية:
الاصوات المصرح بها: 15687 صوتا
العياشي زمال: 770 صوتا
زهير المغزاوي: 201 صوت
قيس سعيد: 14716 صوتا
حمام الاغزاز:
الاصوات المصرح بها: 4503 اصوات
العياشي زمال: 107 اصوات
زهير المغزاوي: 52 صوتا
قيس سعيد: 4344 صوتا
منزل تميم: الاصوات المصرح بها: 14922 صوتا
العياشي زمال: 505 اصوات
زهير المغزاوي:195 صوتا
قيس سعيد: 14222 صوتا
نابل:
الاصوات المصرح بها: 20420 صوتا
العياشي زمال: 1738 صوتا
زهير المغزاوي: 471 صوتا
قيس سعيد: 18211 صوتا
الميدة:
مجموع الاصوات المصرح بها: 7339 صوتا
العياشي زمال: 151 صوتا
زهير المغزاوي: 68 صوتا
قيس سعيد: 7120 صوتا
منزل بوزلفة:
الاصوات المصرح بها: 10444 صوتا
العياشي زمال: 329 صوتا
زهير المغزاوي: 121 صوتا
قيس سعيد: 10444 صوتا
الهوارية:
الاصوات المصرح بها: 11943 صوتا
العياشي زمال: 257 صوتا
زهير المغزاوي: 120 صوتا
قيس سعيد: 11566 صوتا
تاكلسة:
الاصوات المصرح بها: 7246 صوتا
العياشي زمال: 176 صوتا
زهير المغزاوي: 95 صوتا
قيس سعيد: 6975 صوتا
الحمامات:
الاصوات المصرح بها: 25424 صوتا
العياشي زمال: 1645 صوتا
زهير المغزاوي: 411 صوتا
قيس سعيد: 23368 صوتا
بني خلاد:
الاصوات المصرح بها: 10418 صوتا
العياشي زمال: 361 صوتا
زهير المغزاوي: 114 صوتا
قيس سعيد: 9943 صوتا
بوعرقوب:
الاصوات المصرح بها: 9259 صوتا
العياشي زمال: 278 صوتا
زهير المغزاوي: 96 صوتا
قيس سعيد: 8885 صوتا
سليمان:
الاصوات المصرح بها: 14110 صوتا
العياشي زمال: 870 صوتا
زهير المغزاوي: 260 صوتا
قيس سعيد: 12980 صوتا
قرنبالية:
الاصوات المصرح بها: 18036 صوتا
العياشي زمال: 851 صوتا
زهير المغزاوي: 229 صوتا
قيس سعيد: 16956 صوتا
م ت
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