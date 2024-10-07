سليانة : النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية بالجهة

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إستكمل أعوان الهيئة الفرعية للانتخابات بولاية سليانة فجر اليوم الإثنين عمليات العد اليدوي والآلي بمركز الفرز والتجميع بالقاعة المغطاة بمعتمدية سليانة الجنوبية، وافرزت العملية عن تسجيل 60360 صوتا وتحصّل المترشحين اجمالا على الاصوات التالية:

- العياشي زمال:3719 صزتا

- زهير المغزاوي:623 صوتا

- قيس سعيد:56018 صوتا



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وتتوزع النتائج الأولية حسب المعتمديات إلى:

معتمدية كسرى:

*العدد الجملي للأصوات المصرح بها:4843 صوتا

*العياشي زمال:866 صوتا

*زهير المغزاوي:34 صوتا

*قيس سعيد:3943 صوتا



معتمدية الروحية:

العدد الجملي للأصوات المصرح بها 6415 صوتا

*العياشي زمال:155 صوتا

*زهير المغزاوي:109 اصوات

*قيس سعيد:6151 صوتا



معتمدية مكثر:

*العدد الجملي للأصوات المصرح بها 7313 صوتا

*العياشي زمال:555 صوتا

*زهير المغزاوي:64 صوتا

*قيس سعيد:6694 صوتا



الكريب:

*العدد الجملي للأصوات المصرح بها:5647 صوتا

*العياشي زمال:151 صوتا

*زهير المغزاوي:45 صوتا

*قيس سعيد:5451 صوتا



معتمدية بورويس:

*العدد الجملي للأصوات المصرح بها 3140 صوتا

*العياشي زمال:154 صوتا

*زهير المغزاوي:31 صوتا

*قيس سعيد:2955 صوتا



معتمدية العروسة:

العدد الجملي للأصوات المصرح بها 2608 اصوات

*العياشي زمال:95 صوتا

*زهير المغزاوي:22 صوتا

*قيس سعيد:2491 صوتا



معتمدية قعفور:

العدد الجملي للأصوات المصرح بها 4741 صوتا

*العياشي زمال:171 صوتا

*زهير المغزاوي:70 صوتا

*قيس سعيد:4500 صوت



معتمدية بوعرادة:

العدد الجملي للأصوات المصرح بها 5259 صوتا

*العياشي زمال:230 صوتا

*زهير المغزاوي:47 صوتا

*قيس سعيد:4982 صوتا



معتمدية برقو:

العدد الجملي للأصوات المصرح بها:3883 صوتا

*العياشي زمال:185 صوتا

*زهير المغزاوي:42 صوتا

*قيس سعيد:3656 صوتا



معتمدية سليانة الجنوبية

*العدد الجملي للأصوات المصرح بها:8167 صوتا

*العياشي زمال:567 صوتا

*زهير المغزاوي:70 صوتا

*قيس سعيد:7530 صوتا



معتمدية سليانة الشمالية:

*العدد الجملي للأصوات المصرح بها:8344 صوتا

*العياشي زمال:590 صوتا

*زهير المغزاوي:89 صوتا

*قيس سعيد:7665 صوتا



يذكر أن ولاية سليانة تعد 202 مراكز اقتراع تضم 260 مكتب اقتراع من بينها 3 خيمات انتخابية بالعمارسية وكهف النحل بمعتمدية سليانة الجنوبية وبدار سيار بمعتمدية كسرى



