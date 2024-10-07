Babnet

سليانة : النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية بالجهة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/614322c7d50231.15029057_nepogkqjhlfmi.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 07 Octobre 2024 - 09:07 قراءة: 1 د, 22 ث
      
إستكمل أعوان الهيئة الفرعية للانتخابات بولاية سليانة فجر اليوم الإثنين عمليات العد اليدوي والآلي بمركز الفرز والتجميع بالقاعة المغطاة بمعتمدية سليانة الجنوبية، وافرزت العملية عن تسجيل 60360 صوتا وتحصّل المترشحين اجمالا على الاصوات التالية:
- العياشي زمال:3719 صزتا
- زهير المغزاوي:623 صوتا
- قيس سعيد:56018 صوتا
...


وتتوزع النتائج الأولية حسب المعتمديات إلى:
معتمدية كسرى:
*العدد الجملي للأصوات المصرح بها:4843 صوتا
*العياشي زمال:866 صوتا
*زهير المغزاوي:34 صوتا
*قيس سعيد:3943 صوتا

معتمدية الروحية:
العدد الجملي للأصوات المصرح بها 6415 صوتا
*العياشي زمال:155 صوتا
*زهير المغزاوي:109 اصوات
*قيس سعيد:6151 صوتا

معتمدية مكثر:
*العدد الجملي للأصوات المصرح بها 7313 صوتا
*العياشي زمال:555 صوتا
*زهير المغزاوي:64 صوتا
*قيس سعيد:6694 صوتا

الكريب:
*العدد الجملي للأصوات المصرح بها:5647 صوتا
*العياشي زمال:151 صوتا
*زهير المغزاوي:45 صوتا
*قيس سعيد:5451 صوتا

معتمدية بورويس:
*العدد الجملي للأصوات المصرح بها 3140 صوتا
*العياشي زمال:154 صوتا
*زهير المغزاوي:31 صوتا
*قيس سعيد:2955 صوتا

معتمدية العروسة:
العدد الجملي للأصوات المصرح بها 2608 اصوات
*العياشي زمال:95 صوتا
*زهير المغزاوي:22 صوتا
*قيس سعيد:2491 صوتا

معتمدية قعفور:
العدد الجملي للأصوات المصرح بها 4741 صوتا
*العياشي زمال:171 صوتا
*زهير المغزاوي:70 صوتا
*قيس سعيد:4500 صوت

معتمدية بوعرادة:
العدد الجملي للأصوات المصرح بها 5259 صوتا
*العياشي زمال:230 صوتا
*زهير المغزاوي:47 صوتا
*قيس سعيد:4982 صوتا

معتمدية برقو:
العدد الجملي للأصوات المصرح بها:3883 صوتا
*العياشي زمال:185 صوتا
*زهير المغزاوي:42 صوتا
*قيس سعيد:3656 صوتا

معتمدية سليانة الجنوبية
*العدد الجملي للأصوات المصرح بها:8167 صوتا
*العياشي زمال:567 صوتا
*زهير المغزاوي:70 صوتا
*قيس سعيد:7530 صوتا

معتمدية سليانة الشمالية:
*العدد الجملي للأصوات المصرح بها:8344 صوتا
*العياشي زمال:590 صوتا
*زهير المغزاوي:89 صوتا
*قيس سعيد:7665 صوتا

يذكر أن ولاية سليانة تعد 202 مراكز اقتراع تضم 260 مكتب اقتراع من بينها 3 خيمات انتخابية بالعمارسية وكهف النحل بمعتمدية سليانة الجنوبية وبدار سيار بمعتمدية كسرى



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 295350


babnet
رئاسيات 2024

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
  • Al Jazeera
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
  • all_radio
الاثنين 07 أكتوبر 2024 | 4 4 1446
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:21
17:55
15:24
12:14
06:20
04:54
الرطــوبة:
% 33
Babnet
Babnet32°
31° Babnet
الــرياح:
3.3 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-21
33°-23
29°-22
34°-22
29°-23
  • Avoirs en devises
    25336,5

  • (4 oct)
  • Jours d'importation
    114
  •              1 € = 3,37026 DT        1$ =3,04920 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 oct)   1746,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 12:34 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*