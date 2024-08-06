تونس سجلت زيادة بنسبة 2ر13 بالمائة في حركة المسافرين عبر المطارات الى موفي جويلية 2024

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سجلت تونس، سفر قرابة 6 ملايين و 775 ألف شخص ، خلال 7 اشهر الأولي من 2024، عبر المطارات المستغلة من قبل ديوان الطّيران المدني والمطارات وشركة" تاف" مما شكل زيادة بنسبة 2ر13 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2023.



وبلغ عدد المسافرين المستخدمين للمطارات المستغلة من قبل ديوان الطيران المدني والمطارات، وفق بيانات نشرها الأخير، زهاء 5 ملايين و 297 الف مسافر مما مثل نموّا بنحو 9ر9 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية.





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وسافر قرابة 4 ملايين و 35 ألف شخص عبر مطار تونس قرطاج الدولي ، الى موفي جويلية 2024 مما يمثل زيادة بنسبة 9 بالمائة في حين استقطب مطار جربة جرجيس زهاء مليون و 145 ألف مسافر وشكل ذلك تطورا بنسبة 1ر13 بالمائة.



واستخدم قرابة 94 ألف مسافر مطار صفاقس-طينة مما يعد تطورا بنسبة 6ر3 بالمائة في حين استقبل مطار توزر نفطة قرابة 18 الف و 700 شخص بنسبة تطوّر بلغت 2ر120 بالمائة واستخدم 730 1 مسافر مطار طبرقة عين دراهم مما يعد تراجعا بنسبة 8ر1 بالمائة.





