تايكواندو : فراس القطوسي يستهل مشواره بمواجهة الأسترالي ليون سيرانوفيتش..وشيماء التومي تنازل الأمريكية ديلون فايث

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يواجه مصارع التايكواندو التونسي فراس القطوسي، في مستهل مشاركته في أولمبياد باريس 2024، الأسترالي ليون سيرانوفيتش لحساب الدور ثمن النهائي لمنافسات وزن أقل من 80 كلغ، وفق ما أفرزته عملية القرعة.



وسيخوض القطوسي النزال يوم الجمعة 9 أوت الجاري انطلاقا من الساعة 10:48 بتوقيت تونس متطلعا الى الذهاب بعيدا في المنافسة والفوز باحدى الميداليات الأولمبية، وذلك بعد تتويجه بذهبية بطولة الجائزة الكبرى بالصين ومن بعدها بطولة افريقيا بغانا.





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ومن جهتها، ستنازل شيماء التومي في ثمن نهائي وزن أقل من 57 كلغ، بعد غد الخميس انطلاقا من الساعة 10:10 الأمريكية ديلون فايث، على أن تواجه في حالة تأهلها الى الدور ربع النهائي الفائزة من نزال الايرانية كياني شاندي والبلغارية كيميا أليزاديه.



تجدر الاشارة الى أنّ التايكواندو التونسي سيكون ممثلا اضافة لفراس القطوسي وشيماء التومي، بالبطل الأولمبي محمد خليل الجندوبي في وزن أقل من 58 كلغ واكرام الظاهري في وزن أقل من 49 كلغ.

وكان محمد خليل الجندوبي المتوّج بفضية أولمبياد طوكيو 2020+1 أعفي من خوض الدور الاول على ان يلاقي في الدور ثمن النهائي المقرر يوم 7 اوت الجاري المتاهل من المواجهة التي ستجمع بين الصربي ليف كورنيف والسنغالي بوكار ديوب.

وفي المقابل، ستواجه اكرام الظاهري في مستهل مشوارها بالاولمبياد الباريسي يوم 7 اوت الحالي المكسيكية دانييلا باولا سوزا.

وتعتبر هذه المشاركة الاولى لاكرام الظاهري في الالعاب الاولمبية. 0