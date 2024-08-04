طائرة- البطولة الافريقية للامم للاواسط- المنتخب التونسي يستهل مشاركته غدا بمواجهة نظيره المغربي

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يستهل المنتخب التونسي للكرة الطائرة غدا الاثنين مشاركته في البطولة الإفريقية للأمم للأواسط (دون 20 سنة) التي ستدور بقاعة المشاتل بالبلفيدير من 5 إلى 11 أوت الجاري بمواجهة نظيره المغربي بداية من الساعة السادسة مساء.



وستلاقي العناصر الوطنية في لقائها الثاني المقرر يوم الثلاثاء 6 اوت نظيرها البورندي على ان تتبارى في اليوم الثالث مع المنتخب المصري (حامل اللقب) وذلك يوم الاربعاء 7 اوت بداية على الساعة الثامنة مساء.

ويقام الدور نصف النهائي يوم الجمعة 9 اوت فيما يجري الدور النهائي والمباراة الترتيبة من اجل المركز الثالث يوم 11 من نفس الشهر.



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وتجدر الاشارة الى ان صاحبي المركزين الاول والثاني يتاهلان الى بطولة العالم 2025.



وفي ما يلي برنامج المباريات

يوم الاثنين 5 أوت 2024

س15/ بورندي - مصر

س18/ تونس - المغرب



يوم الثلاثاء 6 اوت 2024

س16/ مصر - المغرب

س18/ تونس - بورندي



يوم الاربعاء 7 اوت 2024

س18/ المغرب - بورندي

س20/ تونس - مصر



