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طائرة- البطولة الافريقية للامم للاواسط- المنتخب التونسي يستهل مشاركته غدا بمواجهة نظيره المغربي

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Publié le Dimanche 04 Août 2024 - 14:11 قراءة: 0 د, 45 ث
      
يستهل المنتخب التونسي للكرة الطائرة غدا الاثنين مشاركته في البطولة الإفريقية للأمم للأواسط (دون 20 سنة) التي ستدور بقاعة المشاتل بالبلفيدير من 5 إلى 11 أوت الجاري بمواجهة نظيره المغربي بداية من الساعة السادسة مساء.

وستلاقي العناصر الوطنية في لقائها الثاني المقرر يوم الثلاثاء 6 اوت نظيرها البورندي على ان تتبارى في اليوم الثالث مع المنتخب المصري (حامل اللقب) وذلك يوم الاربعاء 7 اوت بداية على الساعة الثامنة مساء.
ويقام الدور نصف النهائي يوم الجمعة 9 اوت فيما يجري الدور النهائي والمباراة الترتيبة من اجل المركز الثالث يوم 11 من نفس الشهر.
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وتجدر الاشارة الى ان صاحبي المركزين الاول والثاني يتاهلان الى بطولة العالم 2025.

وفي ما يلي برنامج المباريات
يوم الاثنين 5 أوت 2024
س15/ بورندي - مصر
س18/ تونس - المغرب

يوم الثلاثاء 6 اوت 2024
س16/ مصر - المغرب
س18/ تونس - بورندي

يوم الاربعاء 7 اوت 2024
س18/ المغرب - بورندي
س20/ تونس - مصر



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