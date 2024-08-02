بنزرت: النظر في سبل تعزيز آليات القرب من المواطن خلال فعاليات الندوة الجهوية للمعتمدين

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نظرت الندوة الدورية لمعتمدي ولاية بنزرت الملتئمة، اليوم الجمعة، في مختلف الإجراءات العملية التي من شأنها مزيد تعزيز آليات ومنظومة القرب من مشاغل واهتمامات المواطنين وتعزيز الخدمات والمرافق الموجهة لهم، وإيجاد الحلول الناجعة والعاجلة لمختلف الإشكاليات الطارئة والعالقة.

وتم خلال فعاليات هذه الندوة، الملتئمة بإشراف والي الجهة، سمير عبد اللاوي، وحضور المعتمد الأول للولاية الحبيب الخرشاني وكافة معتمدي الجهة، التأكيد على مواصلة تفعيل الاجراءات والبرامج العملية والوقائية الخاصة باللجان المحلية لتنظيم النجدة واستباق الاشكاليات من خلال الحرص على معالجة النقاط الزرقاء، وحسن التنسيق مع مختلف الهياكل والمصالح المتداخلة بشأن توفير الكهرباء والماء الصالح للشرب، والعمل على حسن حوكمة هذه الخدمات، علاوة على إجراءات التزوّد بالمواد الغذائية الأساسية، والمتابعة الميدانية لمختلف المشاريع والبرامج المتواصلة.

وتمّ التأكيد أيضا على أهمية التواصل الايجابي والتفاعل المشترك مع المجالس المحلية والجهوية بما يساهم في إنجاح هذه المنظومة الديمقراطية وطنيا وجهويا ومحليا، إلى جانب الدعوة إلى مواصلة التصدّي لكل الخروقات التي قد تطرأ في المناطق الراجعة لهم بالنظر ولاسيما في مجال التصدي للبناء والانتصاب الفوضوي والاعتداء على الملك العمومي البحري والغابي والترابي، ومعاضدة عمل الهياكل الأمنية بكامل الجهة ومزيد تفعيل دور العمد والعناية بهم.