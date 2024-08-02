رئاسية 2024/ في اليوم الخامس من فترة تقديم الترشحات...يسري سليمان يقدم ملف ترشحه منقوصا

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-اودع يسري سليمان اليوم الجمعة بالمقر المركزي للھيئة العليا المستقلة للإنتخابات ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 6 أكتوبر 2024 ، دون ان يستكمل العدد المطلوب من التزكيات .



و قدم منذ يوم الاثنين المنقضي (29 جويلية) 3 مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية ملفاتهم الى الهيئة بمن فيهم المرشح يسري سليمان وتتواصل اجال تقديم الترشحات الى غاية يوم 6 اوت القادم.





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وقال يسري سليمان في تصريح اعلامي انه رجل اعمال، أصيل مدينة قصر هلال من ولاية المنستير، ويبلغ من العمر 55 سنة كما اشتغل كمستشار سابق في الأمم المتحدة و نشط في عديد الجمعيات الدولية.



وأكد بأنه تحصل على بطاقة عدد 3 و ينوي خوض الانتخابات الرئاسية بكل جدية مضيفا انه جمع أقل من ألف تزكية ،وتعرض للعديد من الصعوبات اللوجستية في جمع التزكيات .



ومن المنتظر ان تبت الهيئة في الترشحات في اجل اقصاه يوم السبت 10 اوت القادم والاعلان عن قائمة المترشحين المقبولين اوليا وتعليقها يوم الاحد 11 اوت كما سيتم الاعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء الطعون في اجل لا يتجاوز 3 سبتمبر وفق الرزنامة التي اعلنت عنها هيئة الانتخابات.



كما تنطلق الحملة الانتخابية يوم السبت 14 سبتمبر لتتواصل الى غاية الجمعة 4 اكتوبر





