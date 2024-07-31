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رئيس الجمهورية يقدم التعازي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية بليبيا عبد الحميد الدبيبة إثر وفاة نجله

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Publié le Mercredi 31 Juillet 2024 - 20:48 قراءة: 0 د, 11 ث
      
أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء اليوم الأربعاء، مكالمة هاتفية مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا، قدم له فيها التعازي على إثر وفاة نجله، وفق ما جاء في بلاغ لمصالح الاعلام برئاسة الجمهورية.



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