رئيس الجمهورية يلتقي رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي

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استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الاثنين بقصر قرطاج، رئيس المجلس الشعبي الوطني بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، إبراهيم بوغالي، وفق ما جاء في بلاغ نشرته مساء اليوم مصالح الاعلام برئاسة الجمهورية.

وتناول اللقاء " العلاقات الأخوية المتميزة بين تونس والجزائر في كل المجالات"، وأكد رئيس الدولة في هذا الاطار على عديد المحاور المتصلة بالتعاون بين البلدين، وقال "إننا أفراد أسرة واحدة تشترك في عزمها على رفع كل التحديات"، وفق نص البلاغ.

وتم التطرق أيضا، خلال هذا اللقاء، إلى موضوع مقاومة الهجرة غير النظامية وتنمية المناطق الحدودية.

وقال رئيس الجمهورية إن "تاريخنا واحد وحاضرنا بدوره واحد ومستقبلنا لا يمكن أن يكون إلا واحدا، معا اليد في اليد".



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وجدد رئيس الدولة التأكيد على الموقف الثابت لتونس من حق الشعب الفلسطيني في استرجاع أرضه كاملة وإقامة دولته كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

من جهته صرّح المسؤول الجزائري عقب اللقاء مؤكدا وجود ما اسماه "التناغم والتنسيق والمواقف المتطابقة بشأن القضايا الاقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ".

وقال بوغالي، الذي أدى زيارة رسمية لتونس استمرت 4 أيام، إنه تطرق خلال استقباله من قبل رئيس الجمهورية، "الى المسائل الاقتصادية والمبادلات التجارية بين تونس والجزائر، وهي مبادلات قال إنها "لا ترتقي الى المستوى المتميز للعلاقات السياسية"، وفق شريط فيديو نشرته رئاسة الجمهورية ليل الاثنين.

وشدد بوغالي على ضرورة بذل جهود أكبر لتنويع المبادلات التجارية بين البلدين ودعم الاستثمارات خاصة في المناطق الحدودية بما يعزز " العلاقات التاريخية بين البلدين".

وأكد بوغالي، في تصريحه بالقصر الرئاسي، على ضرورة "تذليل العقبات الإدارية وتنويع العلاقات بين البلدين لتشمل المستويات الاكاديمية والثقافية والبرلمانية ".



وجدد رئيس الدولة التأكيد على الموقف الثابت لتونس من حق الشعب الفلسطيني في استرجاع أرضه كاملة وإقامة دولته كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.من جهته صرّح المسؤول الجزائري عقب اللقاء مؤكدا وجود ما اسماه "التناغم والتنسيق والمواقف المتطابقة بشأن القضايا الاقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ".وقال بوغالي، الذي أدى زيارة رسمية لتونس استمرت 4 أيام، إنه تطرق خلال استقباله من قبل رئيس الجمهورية، "الى المسائل الاقتصادية والمبادلات التجارية بين تونس والجزائر، وهي مبادلات قال إنها "لا ترتقي الى المستوى المتميز للعلاقات السياسية"، وفق شريط فيديو نشرته رئاسة الجمهورية ليل الاثنين.وشدد بوغالي على ضرورة بذل جهود أكبر لتنويع المبادلات التجارية بين البلدين ودعم الاستثمارات خاصة في المناطق الحدودية بما يعزز " العلاقات التاريخية بين البلدين".وأكد بوغالي، في تصريحه بالقصر الرئاسي، على ضرورة "تذليل العقبات الإدارية وتنويع العلاقات بين البلدين لتشمل المستويات الاكاديمية والثقافية والبرلمانية ".