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رئيس الجمهورية يستقبل سفير كوريا بتونس "سان ناهم كوك" بمناسبة انتهاء مهامه بالبلاد

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Publié le Lundi 29 Juillet 2024 - 22:30 قراءة: 0 د, 34 ث
      
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر يوم الاثنين بقصر قرطاج، "سان ناهم كوك"، سفير جمهورية كوريا بتونس، الذي أدّى له زيارة توديع بمناسبة انتهاء مهامه بالبلاد، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.
وأكد رئيس الجمهورية، خلال هذا اللقاء، حرص تونس على مواصلة تعزيز علاقات الصداقة المتميزة وروابط التعاون المثمر التي تجمعها بجمهورية كوريا في عدة مجالات، في إطار التعاون الثنائي والثلاثي ومتعدد الأطراف، خدمة للمصلحة المشتركة للشعبين الصديقين.
ومن جانبه، أعرب سفير جمهورية كوريا عن جزيل شكره وامتنانه لرئيس الجمهورية وللسلطات التونسية لما حظي به، طيلة فترة عمله بالبلاد، من دعم وإحاطة من أجل أداء مهامه في أفضل الظروف، مجددا التأكيد على استعداد بلاده لمزيد تمتين العلاقات الثنائية مع تونس وتنويعها والارتقاء بها إلى أعلى المراتب.

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