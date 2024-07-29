آمر الحرس الوطني يبحث في لقائه بالقائد العام لقوات الحرس المالي الإيطالي مكافحة الجريمة المنظمة وتأمين الحدود

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تركز اللقاء الذي جمع المدير العام آمر الحرس الوطني ،نهاية الأسبوع الماضي، بالقائد العام لقوات الحرس المالي الإيطالي العميد أندريا دي جينار، واقع التعاون القائم بين الجانبين وسبل الارتقاء به في المجالات الأمنية ذات الاهتمام المشترك، وذلك بهدف تعزيز الجهود المشتركة في مكافحة الجريمة المنظمة وتأمين الحدود.



وأعرب الطرفان ، خلال هذا اللقاء الذي حضره سفير إيطاليا بتونس والوفد المرافق له، وفق في بلاغ أصدرته الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم الاثنين ،عن رغبتهما في تعزيز التعاون والتنسيق لتحقيق الأهداف المشتركة بما يخدم مصلحة البلدين.





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وتأتي هذه الزيارة، وفق المصدر ذاته، في إطار سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الرامية إلى تعزيز التعاون الأمني بين تونس وإيطاليا، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

