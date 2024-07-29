بنزرت: الضباب يخفي جسر بنزرت المتحرك والبحارة يستعدون للابحار

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شهدت مدينة بنزرت، صباح اليوم الاثنين، حدوث ظاهرة طبيعية، قليل ما تعيشها المنطقة بتلك الكثافة والمساحات، حيث غطى ضباب كثيف جانبا هاما من المدينة، ولاسيما محيط القنال وكامل الواجهة الساحلية والبحرية للمنطقة.
غطى الضباب منذ الصباح مجرى القنال، وانساب بين أعمدة وركائز الجسر المتحرك، الذي "اختفى تماما" عن الانظار، وكذلك البناية الشاهقة بمارينا بنزرت، وكامل واجهة مدينة جرزونة برصيفها التجاري والترفيهي والسفن الكبيرة، لتغطي بذلك السحب الضبابية المنطقة وتحجب عنها نور الشمس.
غطى الضباب منذ الصباح مجرى القنال، وانساب بين أعمدة وركائز الجسر المتحرك، الذي "اختفى تماما" عن الانظار، وكذلك البناية الشاهقة بمارينا بنزرت، وكامل واجهة مدينة جرزونة برصيفها التجاري والترفيهي والسفن الكبيرة، لتغطي بذلك السحب الضبابية المنطقة وتحجب عنها نور الشمس.
اخذ الجميع يتساءلون عن أسباب الظاهرة الطبيعية ويفسرونها من خلال تجربتهم الخاصة او من معطيات على شبكات ومحركات البحث الالكترونية، واكد الخبير في مجال الحياة البحرية وعضو المكتب التنفيذي للجامعة التونسية لانشطة الغوص فتحي جبالية، من جهته، ان الظاهرة "طبيعية جدا" وقال ان "الضباب عبارة عن بخار ماء متكاثف، نتيجة شدة الرطوبة التي تعيشها المنطقة خلال الصيف الجاري".
واضاف جبالية لصحفي "وات" ان الضباب الذي تشهده المدينة اليوم، عبارة عن اشارة للبحارة من اجل الاستعداد للخروج للصيد، والانطلاق للبحث عن الرزق الوفير بعد اكثر من أسبوع كانت خلاله الأحوال الجوية غير مناسبة للابحار.
وشدد على ضرورة اليقظة، والتكثيف من استعمال الإشارات الضوئية، من قبل الصيادين في البحر، واعتماد التجهيزات الالكترونية خلال عملية الابحار.
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