بنزرت: الضباب يخفي جسر بنزرت المتحرك والبحارة يستعدون للابحار

اخذ الجميع يتساءلون عن أسباب الظاهرة الطبيعية ويفسرونها من خلال تجربتهم الخاصة او من معطيات على شبكات ومحركات البحث الالكترونية، واكد الخبير في مجال الحياة البحرية وعضو المكتب التنفيذي للجامعة التونسية لانشطة الغوص فتحي جبالية، من جهته، ان الظاهرة "طبيعية جدا" وقال ان "الضباب عبارة عن بخار ماء متكاثف، نتيجة شدة الرطوبة التي تعيشها المنطقة خلال الصيف الجاري".واضاف جبالية لصحفي "وات" ان الضباب الذي تشهده المدينة اليوم، عبارة عن اشارة للبحارة من اجل الاستعداد للخروج للصيد، والانطلاق للبحث عن الرزق الوفير بعد اكثر من أسبوع كانت خلاله الأحوال الجوية غير مناسبة للابحار.وشدد على ضرورة اليقظة، والتكثيف من استعمال الإشارات الضوئية، من قبل الصيادين في البحر، واعتماد التجهيزات الالكترونية خلال عملية الابحار.