رئاسية 2024 :استمارة التزكية تسلم للمترشح أو لفريقه ولا تودع من المزكي مباشرة في مقرات هيئة الانتخابات

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أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن استمارة التزكية تسلم للمترشح او لفريقه المكلف بتجميع التزكيات لتقديمها لاحقا في ملف الترشح



وأوضحت، في بلاغ أصدرته اليوم الأحد ، أنه لا يقع ايداع التزكيات من طرف الناخب المزكي مباشرة في مقرات الهيئة.





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ويشرع الراغبون في الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها يوم 6 أكتوبر القادم، بداية من غد الإثنين وإلى غاية يوم 6 أوت القادم، في تقديم ملفات ترشحهم.



وسيقدم المترشحون أو من ينوبهم بموجب توكيل ملفات الترشح خلال هذه الفترة بالمقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالعاصمة من الساعة الثامنة صباحا إلى حدود السادسة مساء.



وبالنسبة إلى التزكيات التي يجب على المترشحين جمعها تشترط الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تزكية المترشح للانتخابات الرئاسية من أعضاء المجالس النيابية المنتخبة أو من الناخبين المسجلين في السّجل الانتخابي.



وتكون التزكية من 10 نواب من مجلس نواب الشعب أو من المجلس الوطني للجھات والاقاليم أو من 40 من رؤساء الجماعات المحلية المنتخبة المباشرين لمھامھم في فترة قبول الترشحات، وھم رؤساء المجالس المحلية أو الجھوية أو الإقليمية أو البلدية أو من عشرة آلاف ناخب موزعين على عشر دوائر انتخابية على الأقل ويجب ألا يقل عددھم عن 500 ناخب من كل دائرة منھا.