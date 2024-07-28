نجدة 14 بحارا احترق مركبهم على بعد 33 ميلا بحريا من ميناء المنستير (الحرس الوطني)

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قامت وحدات من الحرس البحري تابعة للمنطقة البحرية بالمنستير بنجدة وانقاذ 14 بحارا احترق مركبهم على بعد 33 ميلا بحريا من ميناء المنستير، وفق بلاغ صدر ليلة البارحة عن الإدارة العامة للحرس الوطني.



وأضاف المصدر ذاته أن برج مراقبة الحرس البحري بسوسة تلقى يوم الجمعة نداء إستغاثة حول نشوب حريق بمركب صيد بحري تونسي على متنه 14 بحارا يبعد عن اليابسة 33 ميلا بحريا من ميناء المنستير (بالمياه الدولية).





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وذكر أنه تم في الحين توجيه وحدتين بحريتين عائمتين تابعتين للمنطقة البحرية بالمنستير لتقديم النجدة والمساعدة وإخماد الحريق بمساعدة مجموعة من البحارة كانوا بالقرب من مكان الواقعة وإجلاء كافة طاقم المركب المنكوب والدخول بهم إلى ميناء الصيد البحري بطبلبة مع تسخير مركب لقطر مركبهم المتضرر وتأمينه بالميناء.

وأشار بلاغ إدارة الحرس الوطني إلى أنه تم تقديم خدمات صحية للبحارة.

كما أفاد بأنه وقعت استشارة النيابة العمومية بالمنستير قبل فتح محضر إرشادات عدلية في الموضوع تعهد بالبحث فيه مركز الحرس البحري بطبلبة.