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الرماية : ألفة الشارني تنهي تصفيات الرماية بالمسدس المضغوط في المرتبة 34 وتغادر المنافسة

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Publié le Samedi 27 Juillet 2024 - 15:52 قراءة: 0 د, 19 ث
      
أولمبياد باريس أنهت الرامية التونسية الفة الشارني تصفيات الرماية بالمسدس 10م مضغوط، التي دارت اليوم السبت بمدينة شاطرور، في المرتبة 34 من مجموع 45 رامية.

وعلى ضوء هذه النتيجة غادرت ألفة الشارني رسميا أولمبياد باريس 2024، باعتبار أنّ التأهل ومواصلة المنافسة يكون من نصيب صاحبات المراكز الثمانية الأولى من التصفيات، والتي آلت لراميتن من الصين وكرويا الجنوبية ورامية من المجر والهند والفيتنام وتركيا.

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