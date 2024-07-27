الصينيتان تشين وتشانغ تفوزان بأول ذهبية في الغطس بباريس

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استهلت تشين يي وين وتشانغ ياني سعي الصين لإحراز جميع الميداليات الذهبية الأولمبية الثماني في‭‭ ‬‬منافسات الغطس للسيدات في أولمبياد باريس الصيفي بالفوز بذهبية القفز المتزامن من المنصة المتحركة بارتفاع ثلاثة أمتار اليوم السبت.



وأنهت تشين وتشانغ اللتان وصلتا إلى باريس بعد فوزهما بثلاثة ألقاب عالمية متتالية المنافسة بتحقيق مجموع 337.68 نقطة. وبدأت تشين (25 عاما) وتشانغ التي تصغرها بأكثر من عامين المنافسة بقفزة خلفية رشيقة مع ارتفاع هتافات المشجعين الذين ارتدى الكثير منهم سترة الفريق الصيني ولوحوا بالأعلام الوطنية.

وأثارت الأمريكيتان سارة بيكون وكاسيدي كوك اللتان نفذتا نفس حركات تشين وتشانغ ذعر الثنائي الصيني بعد تسجيل نقاط متساوية في الجولة الثانية.



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لكن الأمريكيتين فشلتا في متابعة المنافسة وحصدتا الميدالية الفضية برصيد 314.64 نقطة.

وفازت الصين حتى الآن بستة ألقاب أولمبية على التوالي في هذه المسابقة التي أدرجت في برنامج الألعاب الأولمبية في 2000.

من المقرر أن تشارك تشين المصنفة الأولى عالميا مع صديقتها المقربة تشانغ في منافسة الفردي في القفز من ارتفاع ثلاثة أمتار أيضا.







