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تصفيات 400م سباحة حرة... احمد الجوادي يخفق في التاهل الى النهائي بحلوله في المركز التاسع في الترتيب العام

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Publié le Samedi 27 Juillet 2024 - 12:30 قراءة: 0 د, 28 ث
      
أخفق السباح التونسي احمد الجوادي اليوم السبت في التاهل الى الدور النهائي لسباق 400م سباحة حرة ضمن منافسات الالعاب الاولمبية باريس 2024 رغم حلوله في المركز الثاني ضمن المجموعة الثالثة بتوقيت 3دق و46ث و19 جزء بالمائة خلف الصيني فلاي ليواي بزمن 3دق و44ث و60 جزء بالمائة.
وتحصل الجوادي على المركز التاسع في جدول الترتيب العام للمجموعات الخمس علما وان التاهل الى الدور النهائي يقتصر على اصحاب المراكز الثمانية الاولى.
يذكر ان احمد الجوادي (19 عاما) سيخوض خلال هذه الالعاب الاولمبية ثلاثة سباقات اخرى هي 800م و1500م سباحة و10 كلم في المياه المفتوحة.


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