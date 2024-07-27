تجديف - محمد الطيب ينهي تصفيات المجموعة الثالثة في المركز الخامس ويخوض غدا جولة التدارك للتاهل الى ربع النهائي

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انهى التونسي محمد الطيب تصفيات المجموعة الثالثة من سباق التجديف فردي سكيف في المرتبة الخامسة محققا توقيت قدره 7دق و10ث و13 جزء بالمائة ضمن منافسات التجديف بدورة الالعاب الاولمبية باريس 2024.



وعاد المركز الاول في هذه المجموعة للهولندي سيمون فان دروب (6دق و49ث و93 جزء بالمائة) والمركز الثاني للياباني روتا اراكاوا (6دق و51ث و59 جزء بالمائة) والمركز الثالث للبلجيكي تيم بريس (6دق و52ث و35 جزء بالمائة) والمركز الرابع للجزائري سيدي علي بوذينة (7دق و02ث و94 جزء بالمائة) والمركز الخامس للتونسي محمد الطيب في حين تحصل على المركز السادس والاخير التايلاندي بريمانوت واتانانوسيث (7دق و25ث و76 جزء بالمائة).

وسيخوض محمد الطيب صباح غد الاحد جولة التدارك من اجل حجز بطاقة تاهله الى الدور ربع النهائي.



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ويتاهل اصحاب المراكز الثلاثة الاولى من المجموعات الست الى ربع النهائي بينما يخوض البقية جولة التدارك للالتحاق بالمترشحين.

ويتاهل اصحاب المراكز الثلاثة الاولى من المجموعات الست الى ربع النهائي بينما يخوض البقية جولة التدارك للالتحاق بالمترشحين.