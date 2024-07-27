زغوان: انطلاق مشروع دعم المرأة الريفية بالمجامع النسائية والشركات الأهلية

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انطلق، في غضون الأسبوع الجاري، تنفيذ مشروع دعم المرأة الريفية المنخرطة في المجامع النسائية والشركة الأهلية "سيرستي" في الوسط الريفي بولاية زغوان، والذي تنفذه الجمعية الحقوقية للتنمية الاجتماعية بالتعاون مع المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة

وأفاد رئيس المكتب الجهوي لمنظمة التربية والأسرة الطاهر بن عبدالله صحفي "وات" أن المشروع ستنتفع به أكثر من 60 امرأة ب3 مجامع نسائية والشركة الأهلية "سيرستي" لتثمين المنتوجات الغابية بأم الأبواب بالفحص، وهو يهدف إلى تعزيز قدرات المرأة الريفية في التسيير المالي والإداري وتكوينها في مجال الإنتاج والتسويق على المستويين الوطني والخارجي



وأضاف أن الجمعية الحقوقية للتنمية الاجتماعية، ستعمل ضمن هذا المشروع بالشراكة مع الهياكل المتدخلة، على دعم القدرة المالية للنساء المعنيات، من خلال إحداث مشاريع صغرى لفائدة عدد منهن وتمويلها من طرف المؤسسات المالية المختصة أو الانتفاع ببرامج الهياكل ذات الصلة