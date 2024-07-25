الالعاب الاولمبية - الولايات المتحدة و روسيا والمانيا في صدارة الدول العشر الاكثر تتويجا بالميداليات

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افتتحت امس منافسات دورة الألعاب الأولمبية 2024 والتي تنطلق رسميا غدا الخميس من خلال حفل استعراضي يحتضنه نهر السين بالعاصمة الفرنسية باريس . وقد بدا عداد احتساب الميداليات في التسجيل. وككل دورة ستتنافس دول لها تقاليد عريقة في الاولمبياد من اجل اعتلاء جدول الترتيب النهائي للالعاب فيما تسعى دول اخرى اقل حظا الى تسجيل اسمها في جدول الميداليات وذلك بحسب مستوى الرياضيين المشاركين



وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية، قائمة الدول الأكثر تتويجا بالميداليات الأولمبية عبر التاريخ برصيد 2629 ميدالية متنوعة ما بين ذهبية وفضية وبرونزية، وهي أيضا الأكثر حصدًا للميداليات ذهبية برصيد 1061 ميدالية.





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وتحتل روسيا،المركز الثاني على مدار تاريخ مشاركاتها في دورات الألعاب الأولمبية، وحصلت على 1624 ميدالية 608 ذهبيات و515 فضية، و501 برونزية.



وتاتي ألمانيا في المركز الثالث بعدما حققت 1386 ميدالية 438 ذهبية، 457 فضية، 491 برونزية فيما تحتل بريطانيا المركز الرابع بإجمالي 916 ميدالية 284 ذهبية و318 فضية و314 برونزية، بينما جاءت الصين خامسة بـ 636 ميدالية263 ذهبية و199 فضية و174 برونزية.

اما فرنسا مستضيفىة الدورة الاولمبية الحالية فهي تحتل المركز السادس برصيد 751 ميدالية أولمبية، فازت خلالها ب223 ميدالية ذهبية، و251 فضية و277 برونزية، فيما تأتي إيطاليا في المركز السابع بعدما حققت 618 ميدالية منها 217 ذهبية، 188 فضية، 213 بروزية.

وجاءت المجر في المركز الثامن برصيد 511 ميدالية منها 181 ذهبية، واحتلت اليابان المركز التاسع برصيد 497 منها 169 ذهبية، وحصدت أستراليا المركز العاشر برصيد 547 ميدالية منها 164 ذهبية.



ويذكر انه في العاب طوكيو 2020 التي استضافتها اليابان خلال الفترة من 23 جوان و الماضي حتى 8 أوت 2021 تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية الترتيب العام لألعاب أولمبياد للمرة الثالثة على التوالي، برصيد 113 ميدالية، متقدمة على الصين واليابان. وجمعت الولايات المتحدة الأمريكية (39 ذهبية و40 فضية و33 برونزية) .

واحتلت الصين المركز الثاني برصيد 88 ميدالية (38 ذهبية و32 فضية و18 برونزية)، وتلتهما اليابان مستضيفة الدورة، في المرتبة الثالثة، بأفضل نتيجة لها في تاريخ مشاركاتها الأولمبية، بحصدها 58 ميدالية (27 ذهبية و14 فضية و17 برونزية).

واحتلت بريطانيا المركز الرابع من حيث الميداليات الذهبية، بواقع (22 ذهبية و21 فضية و22 برونزية).

وجاءت روسيا، التي شاركت تحت راية اللجنة الأولمبية الروسية، في المرتبة الخامسة برصيد (20 ذهبية و28 فضية و23 برونزية).



ومن جهتها جمعت الدول العربية 18 ميدالية مختلفة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020" (5 ذهبية، 4 فضية، 9 برونزية).



وعلى صعيد تاريخ الالعاب فقد جمعت البلدان العربية مجتمعة رصيدا هزيلا من الميداليات منذ انطلاق المشاركة العربية في الاولمبياد حيث حصد الرياضيون العرب 129 ميدالية فقط من مختلف المعادن( ذهب فضة و برنز) .

وسيكون رهان الرياضيين العرب ال429 المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية /باريس 2024، الارتقاء بالرصيد العربي في الاولمبياد خلال دورة باريس .

ومنذ انطلاق المشاركة العربية في الاولمبياد جمع الرياضيون العرب 129 ميدالية من المعادن الثلاثة( ذهب وفضة وبرنز) منها 15 لتونس على مدار 100 عاما من مشاركتهم في الأولمبياد ومنذ دورة ستوكهولم 1912، في اول مشاركة عربية في الأولمبياد.

وتوزعت ميداليات الرياضايين العرب ة ما بين (32) ميدالية ذهبية و(33) فضية و(64) ميدالية برونزية .



وتتصدر مصر قائمة الدول العربية من حيث رصيد الميداليات برصيد 38 ميدالية (8 ذهبيات و11 فضية و19 برونزية) متقدمة عن المغرب في المركز الثاني برصيد (24) ميدالية (7 ذهبيات و5 فضيات و12 برونزية)، واحتلت الجزائر الترتيب الثالث برصيد (17) ميدالية (5 ذهبيات و4 فضيات و8 برونزيات).

وتحتل تونس المركز الرابع على مستوى رصيد الميداليات عربيا برصيد (15) ميدالية (5 ذهبيات و3 فضيات و7 برونزيات).