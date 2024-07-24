وزيرة الصناعة تطلع على خصوصيات ومميزات منظومة الاستثمار الصناعي العمومي والخاص ببنزرت

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أدت وزير الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة ثابت شيبوب، زيارة عمل الى ولاية بنزرت اطلعت خلالها رفقة رئيس المجلس الجهوي للاستثمار والتنمية والي بنزرت، سمير عبد اللاوي، على عدد من المؤسسات الصناعية العمومية والخاصة ذات القيمة المضافة والتشغيلية العالية علاوة على مجمل الإجراءات العملية الواجبة لمزيد تفعيل منظومة الاستثمار الصناعي ككل بجميع مناطق الولاية والاسهام اكثر فاكثر في تدعيم نسق التنمية الشاملة بكامل البلاد .



وتعرفت الوزيرة خلال زيارة العمل على المميزات الخصوصية للتنظيم الهيكلي لمؤسسة "لاير كوربورايشن بنزرت" المتمركزة بفضاء الانشطة الاقتصادية بمنزل بورقيبة والمختصة في صناعة مكملات السيارات ذات محتوى تكنولوجي رفيع وبحلول ذكية وقدرة كبيرة على تشغيل الإطارات العليا وبقية المستويات والقيام بمخابر بحث وتطوير.

وتعد هذه المؤسسات من المؤسسات التي كانت غادرت البلاد التونسية سنة 2016 قبل ان تعود لمباشرة الإنتاج والعمل والانتصاب في فضاء الأنشطة الاقتصادية بولاية بنزرت وتحديدا الجزء الواقع بمعتمدية منزل بورقيبة ، وذلك بما توفر لها من مناخ استثماري واجتماعي ودعم مركزي وجهوي ومحلي كبير على جميع الأصعدة.



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وستشغل هذه الوحدة، حتى نهاية السنة الحالية، 1600 شخص مع نسبة تاطير عالية في مرحلة اولى و4500 شخص في مرحلة ثانية على ان يصل عدد مواطن الشغل بها في غضون سنة 2027 ما يوازي 7000 موطن عمل، مع تقدم برامج التوسعة لوحداتها الإنتاجية بالفضاء والتي ستصل مساحتها الاجمالية لحوالي 33 الف مترا مربعا، وفق تأكيد المسؤولين المباشرين بها.



واكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة لدى متابعتها سير العمل بمؤسسة الفولاذ وذلك بحضور المصالح الإدارية والاجتماعية العاملة بها، حرص الحكومة الثابت على إنجاح مشروع إعادة هيكلة المؤسسة واسترجاعها لنسق الإنتاج من خلال إيجاد التمويلات للغرض وفض جميع الإشكاليات العالقة، الهيكلية منها وغيرها، وذلك ايمانا باهميتها ودورها المحوري محليا وجهويا ووطنيا في دفع مسار التنمية الشاملة سواء الصناعية او الاقتصادية او الاجتماعية .



كما طمـن والي بنزرت في ذات الاطار الجميع خلال معاينة سير العمل ببعض فضاءات الإنتاج بهذه الشكرة، بشان الحرص الجماعي لكل مصالح الدولة وفي مقدمتها رئيس الدولة، قيس سعيد، الذي كانت له زيارة عمل خلال شهر ديسمبر الفارط لهذه المؤسسة، على ضمان الديمومة الكاملة لها وتطويرها وإنجاح برنامج إعادة تاهيلها والعناية بابنائها.



وفي اطار مزيد تعزيز نسق الاستثمار الصناعي في مجال صيانة وصناعة القوارب بانواعها، تولت الوزيرة ووالي بنزرت والحضور من مصالح رسمية ومؤسساتية مركزية وجهوية ومحلية الاشراف، بفضاء ميناء الصيد البحري بجرزونة تدشين قارب صيد بحري من الحجم الكبير، موجه لفائدة حريف من الشقيقة ليبيا، تم بنائه بخبرات وسواعد تونسية صرفة تابعين " للمؤسسة الافريقية لصناعة السفن " .



يشار الى ان وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة كان لها لقاء عمل مع والي بنزرت تناول سبل مزيد تعزيز منظومة النسيج الصناعي ككل بالجهة وفض الإشكاليات التي من شانها مزيد استقطاب الاستثمار الصناعي بكامل مناطق الولاية.



وتضم الولاية 9 مناطق صناعية مهيأة من طرف الوكالة العقارية الصناعية دون اعتبار الفضاءات المهيأة من قبل المجلس الجهوي للولاية وفضاء الانشطة الاقتصادية ببنزرت بمنزل بورقيبة، الذي يعتبر من المناطق النموذجية والناجحة جهويا ووطنيا وعالميا، الى جانب القطب التنموي والاقتصادي الذي يضم فضاءين صناعيين الأول مختص في الصناعات الغذائية بمنطقة منزل عبد الرحمان وفضاء متعددة الاختصاصات بمنطقة العزيب

ويعد النسيج الصناعي بولاية بنزرت ككل 247 مؤسسة تشغل 58300 شخص مع نسبة تاطير هامة وتنشط تلك المؤسسات الصناعية في مجالات صناعية اكثر من هامة وواعدة من ابرزها الصناعات الالكترونية والكهربائية والميكانيكية وصناعات مكونات السيارات والطائرات علاوة على قطاع النسيج والملابس.