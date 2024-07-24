القصرين: تدشين مشروع لتزويد 450 عائلة بهنشير العسل في سبيطلة بماء الشرب عبر الربط الفردي من البئر التدعيمية الثانية للمنطقة

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شهدت منطقة هنشير العسل من معتمدية سبيطلة بولاية القصرين، اليوم الأربعاء، تدشين مشروع تزويد 450 عائلة بالماء الصالح للشراب عبر الربط الفردي من البئر التدعيمية الثانية الموجودة بالمنطقة، وذلك بإشراف والي القصرين رضا الركباني وحضور مختلف الأطراف ذات الصلة.



وأوضح معتمد سبيطلة حاتم الرياحي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ المجلس الجهوي للولاية تكفّل بتمويل انجاز قنوات الدفع بهذا المشروع ضمن البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2022 بكلفة جملية قدرت بحوالي 600 ألف دينار.

وأبرز أن البئر التعويضية المشار إليها آنفا تتكوّن من محطة ضغط، ومحطة إعادة ضغط، وتمتد قنواتها على طول 3 كيلومترات، وتبلغ قوة تدفّق مياهها 16 لترا في الثانية، وهي بئر تدعيمية للبئر العمومية الأولى المحدثة من سنوات بقرية هنشير العسل والتي لم تعد مياهها تكفي المتساكنين لاسيما القاطنين منهم في المناطق البعيدة المرتفعة، وفق تأكيده.