توزر: دار الثقافة دقاش تقدم أنشطة وورشات متنوعة ضمن الأكاديمية الصيفية وتحتفل بذكرى إعلان الجمهورية

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تواصل دار الثقافة دقاش من ولاية توزر تنظيم سلسلة من الورشات من خلال أكثر من عشر نواد وذلك ضمن أنشطة الأكاديمية الصيفية الموجهة للأطفال والشباب للاستفادة من الورشات ومختلف المهارات الفنية التي يقدمها أساتذة التنشيط بالمؤسسة.



وخصصت دار الثقافة أنشطتها اليوم 24 جويلية للاحتفال بذكرى إعلان الجمهورية بموكب لتحية العلم على أنغام النشيد الوطني وعرض فيلم وثائقي حول الظروف التاريخية لأحداث الجمهورية تلتها ورشات في الرسم والبراعات اليدوية ختمت بمباريات ثقافية شارك فيها الأطفال.

وبحسب ما ذكره لوات مدير المؤسسة خالد بن بلقاسم تهدف هذه الأنشطة إلى تعريف الأطفال بمبادئ الجمهورية وترسيخ روح الوطنية خاصة وأن ورشة الرسم والمباريات الثقافية وجهت بشكل كامل لرسم ملامح الوطن وانجاز مجسم للعلم وتقديم أسئلة ثقافية حول بعض الأحداث التاريخية.



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وفيما يتعلق بالأكاديمية الصيفية التي تمتد من بداية شهر جويلية وحتى أواخر شهر أوت بين المصدر ذاته أنها ضمت مختلف النوادي وساهمت في استقطاب عدد هام من الأطفال والشباب تنوعت بين المسرح والفن التشكيلي والبراعات اليدوية والثقافة البيئية والثقافة المرورية والموسيقى ونادي الإعلامية موضحا أن منتجات الأكاديمية ستخصص لافتتاح الموسم الثقافي المقبل بمعارض وعروض فنية متنوعة.

وأشار أساتذة التنشيط بدار الثقافة دقاش من جهتهم أن مختلف النوادي تمكنت من توفير فرصة للإبداع والمشاركة لعدد هام من الأطفال خاصة في فن الرسم باعتبار أنه تم فسح المجال أمامهم للتعبير عن أفكارهم بحرية برسومات مختلفة.

ولفتوا إلى أن أنشطة الاحتفال بالذكرى 67 لعيد الجمهورية كانت مناسبة لترسيخ قيم المواطنة عبر إنتاج مجموعة من الأعمال فنية عن طريق الأطفال وخاصة تأطيرهم لإعداد مجسم فني يعبر عن قيم الجمهورية ويضم العلم وشعار الجمهورية والجنود باعتبارهم حماة الوطن.

