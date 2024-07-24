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نجم المتلوي - تربص اعدادي مغلق من الغد الى 2 اوت بحمام بورقيبة

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Publié le Mercredi 24 Juillet 2024 - 15:14 قراءة: 0 د, 32 ث
      
يدخل نجم المتلوي بداية من الغد الخميس في تربص اعدادي مغلق بمركز التربصات بمدينة حمام بورقيبة يتواصل الى غاية يوم 2 اوت القادم وذلك تحت قيادة المدرب منذر مخلوف.

وافاد الفريق عبر صفحته الرسمية انه سيقع التركيز خلال هذا التربص على الجانب البدني وتمتين اللحمة بين اللاعبين. كما سيتم برمجة مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

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وكان نجم المتلوي عزز صفوفه في هذا الميركاتو الصيفي بكل من متوسط الميدان الهجومي محمد الصادق نقازو والمدافع المحوري يسري العرفاوي ومتوسط الميدان الهجومي محمد الفالح وقلب الدفاع امين كنايسي والظهير الايمن حمدي هلال الى جانب تمديد عقدي هيثم المحمدي ومحمد امين عمار بموسم واحد.


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