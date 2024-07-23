Babnet

يوم الأربعاء 24 جويلية صرف جرايات التقاعد لشهر جويلية معدّلة ومتضمّنة للزيادات

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/jirayettttttttt.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 23 Juillet 2024 - 18:32 قراءة: 0 د, 36 ث
      
أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أنّه سيتمّ غدا الأربعاء (24 جويلية 2024)، صرف جرايات التقاعد بعنوان شهر جويلية الجاري في القطاعين العمومي والخاص وجرايات العجز المسندة من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض.

وذكّرت الوزارة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه سيقع صرف هذه الجرايات معدّلة ومتضمّنة للزيادات المستحقّة لشهري ماي وجوان 2024 لفائدة المتقاعدين من منظوري الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأصحاب جرايات العجز المسندة من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض في إطار نظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية والمتقاعدين من منظوري الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية الذين يتقاضون منح الشيخوخة.

...

وأشارت الوزارة انه سيتم تمتيع المتقاعدين وأصحاب الجرايات الضعيفة بمفعول الزيادة المقررة من 180 د إلى 240 د في جرايات شهر جويلية 2024.



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 291397


babnet
رئاسيات 2024

J- 74

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Last updated 19:02 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*