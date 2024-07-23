يوم الأربعاء 24 جويلية صرف جرايات التقاعد لشهر جويلية معدّلة ومتضمّنة للزيادات

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أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أنّه سيتمّ غدا الأربعاء (24 جويلية 2024)، صرف جرايات التقاعد بعنوان شهر جويلية الجاري في القطاعين العمومي والخاص وجرايات العجز المسندة من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض.



وذكّرت الوزارة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه سيقع صرف هذه الجرايات معدّلة ومتضمّنة للزيادات المستحقّة لشهري ماي وجوان 2024 لفائدة المتقاعدين من منظوري الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأصحاب جرايات العجز المسندة من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض في إطار نظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية والمتقاعدين من منظوري الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية الذين يتقاضون منح الشيخوخة.





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وأشارت الوزارة انه سيتم تمتيع المتقاعدين وأصحاب الجرايات الضعيفة بمفعول الزيادة المقررة من 180 د إلى 240 د في جرايات شهر جويلية 2024.



