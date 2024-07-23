ديوان التونسيين بالخارج يوجه نداء لتوجيه جزء من التحويلات المالية للتونسيين بالخارج للاستثمار المباشر

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أعلن المكلف بتسيير ديوان التونسيين بالخارج، حلمي التليلي، اليوم الثلاثاء على هامش الندوة الجهوية للتونسيين بالخارج بباجة، المنعقدة حول موضوع "الهجرة فى السياسات العمومية والميزات التفاضلية لولاية باجة"، أن حجم التحويلات المالية للتونسين بالخارج تحتل المرتبة الأولى من حيث توفير العملة الصعبة حيث بلغت حتى موفى جوان الماضي 3.9 مليون من المليمات متجا وزة بذلك مداخيل قطاع السياحة .





واضاف فى تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء ، أن هذه التحويلات التي سجلت ارتفاعا بنسبة حوالي 4 بالمائة مقارنة بالسنة المنقضية، أصبحت بمثابة مدخر للبنك المركزى من العملة الصعبة مقدّرا أن دور التونسيين بالخارج الثابت في الاقتصاد التونسي يستدعي تحويل جزء من هذه الاموال إلى استثمارات مباشرة وعدم توجيهها فقط للاستهلاك.



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وأكد في ذات السياق أن تونس ما زالت تنتظر مساهمة اقتصادية أكبر من التونسيين بالخارج مشيرا إلى غلاء تكلفة التحويلات المالية وضرورة الضغط عليها لتشجيع القيام بها.



وقال إن " ديوان التونسيين بالخارج على تواصل دائم مع الجالية التونسية فى كل أنحاء العالم وخاصة ب 33 دائرة قنصلية التى توجد بها تمثيليات لديوان التونسين بالخارج" معتبرا أن عودة التونسيين بالخارج إلى تونس وأزمة جائحة كورونا والمحطات الرياضية الكبري برهن فيها أفراد الجالية على مدى ارتباطهم بتونس.



وأشار إلى أن التونسي يتردد أكثر من مرة على تونس في السنة الواحدة موجها نداء لوضع استراتيجية لاستفادة تونس من مهارات التونسيين بالخارج وكفاءاتهم.



وأبرز ضرورة أيجاد قنوات تواصل جديدة مع الجالية التونسية التى عرفت تغييرات عميقة بوضع منصات رقمية وذلك بهدف تجاوز الاشكاليات والتذمر من التعقيدات الادارية خاصة ان الجالية التونسية تجاوزت الهجرات التقليدية واصبحت تتمركز فى وجهات بعيدة ومتنوعة.



وقد تم خلال الندوة التى أشرف على فعالياتها صابر البنبلي المعتمد الأول المكلف بتسيير ولاية باجة وشارك فيها عدد من أصيلي ولاية باجة المقيمين ببلدان مختلفة والاطارات الجهوية، التعريف بالامتيازات والاجراءات الجديدة لفائدة التونسيين بالخارج وبالميزات التفاضلية والحوافز والاجراءات الجديدة للتشجيع على الاستثمار بباجة فى كل القطاعات وذلك بتقديم مداخلات لممثلي إدارات التنمية الجهوية والنهوض بالصناعة والتجديد والنهوض بالاستثمارات الفلاحية والسياحة والديوانة وشؤون المراة والأسرة. وشهدت الندوة تكريم ابناء التونسيين بالخارج المتفوقين فى الامتحانات الوطنية.

ويندرج تنظيم الندوة الجهوية للاستثمار بباجة فى نطاق سلسلة من الندوات بمختلف ولايات الجمهورية ستتوج بتنظيم ندوة وطنية بتونس يوم 9 أوت القادم.