المغزاوي معلنا ترشحه للرئاسة: لن نسمح بعودة حكم الفرد

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قال الأمين العام لحركة الشعب ومرشحها للانتخابات الرئاسية، زهير المغزاوي، اليوم الثلاثاء، "إن ترشحنا للرئاسية لا يعني التخلي عن مسار 25 جويلية، الذي كانت الحركة أول من دعمه"، مضيفا قوله " نطرح أنفسنا كبديل سيعمل على تحقيق انتظارات الشعب التونسي من هذا المسار".



وأوضح المغزاوي، في ندوة صحفية عقدتها الحركة بمقرها بالعاصمة للإعلان رسميا عن ترشيح أمينها العام للانتخابات الرئاسية المقبلة، أنه لا يترشح ضد أي أحد، بل يتقدم كصاحب مشروع بديل يسعى لتحقيق الإصلاحات المنتظرة في مختلف المجالات ويدافع عن مدرسة وصحة عمومية لائقة وقضاء عادل وناجز وللحفاظ على المكاسب التي تحققت بعد الثورة ودعمها وتنويع الشراكات الاقتصادية.





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وذكر بأن الحركة لازالت تدعم "المسار" بسبب وجود تقاطعات مع الرئيس قيس سعيد على مستوى الأهداف المرجوة من "25 جويلية"، الذي اعتبره "لحظة تاريخية هامة، كان الهدف منها حماية الثورة"، غير أنه أشار إلى أنه "بعد التقييم، اتضح أنه كان بالإمكان تحقيق العديد من الإصلاحات خلال السنوات الثلاث الماضية".



وقال إن انتهاك المنظومة السياسية السابقة للدولة طيلة أكثر من عشر سنوات والإجماع على ضرورة استعادة هيبة الدولة "لا يمكن أن يكون مبررا ومدخلا للتراجع عن مكاسب الحريات التي تحققت بعد الثورة".



ودعا المغزاوي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى توخي الحياد وفسح المجال لكل من يرغب في الترشح والتعامل مع كل المترشحين المحتملين على قدم المساواة.



وكان زهير المغزاوي الأمين العام لحركة الشعب (قومي ناصري) نائبا في البرلمان خلال الدورة البرلمانية (2014/2019) ثم في الدورة البرلمانية الموالية، إلى حين إعلان الإجراءات الاستثنائية في 25 جويلية 2021.



وأعلن رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر اليوم أن 90 شخصا قاموا إلى حد الآن بسحب استمارة التزكية الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية ليوم 6 أكتوبر القادم.



وأكد على أن مبدأ حياد الإدارة وعدم استغلال الوسائل والمقدرات العمومية من ضمن المبادئ الأساسية التي تحرص الهيئة على ضمانها.



حلا