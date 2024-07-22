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توسيم تونس من قبل منظمة الصحّة العالميّة تقديرا للإنجازات المحققة في اطار البرنامج الوطني للتلقيح

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Publié le Lundi 22 Juillet 2024 - 17:20 قراءة: 0 د, 52 ث
      
تسلمت تونس مؤخرا درع المنظّمة العالميّة للصحّة تقديرا للإنجازات التي حقّقتها في اطار البرنامج الوطني للتلقيح، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الاثنين.

وأفاد البلاغ أنه تم توسيم تونس بدرع من قبل المنظّمة العالميّة للصحّة تقديرا للإنجازات التي حقّقتها في اطار البرنامج الوطني للتلقيح، وذلك بمناسبة الإحتفال بخمسينيّة انبعاث البرنامج الموسّع للتّلقيح لمنظّمة الصحّة العالميّة، خلال فعاليّات ملتقى البرامج الوطنيّة الموسّعة للتّلقيح الذي عقد بالعاصمة المصرية القاهرة من 15 إلى 17 جويلية 2024.

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وشاركت وزارة الصحة في هذا الملتقى الدولي بوفد يضم رئيسة اللجنة الوطنية الفنية للتلقيح والمشرف على البرنامج الوطني للتلقيح، بإدارة الرعاية الصحية الأساسية، الذي تسلم التكريم.

ويمثل البرنامج الوطني للتلقيح أحد أهم الإنجازات الرائدة التي تندرج في إطار توجهات الدولة الرامية إلى مكافحة الأمراض السارية المستهدفة والقضاء عليها، حسب ذات المصدر.

وقد اعتمد هذا البرنامج منذ انطلاقه سنة 1979 على استراتيجية وقائية تتطور تدريجيا بإثراء الرزنامة الوطنية بتلاقيح جديدة تتلاءم والمستجدات الوبائية وتستجيب للإحتياجات الصحية لشريحة الأطفال مما مكّن من بلوغ الأهداف الأساسية المتمثلة في التخفيض في الاصابة بالأمراض والحدّ من الوفيات الناتجة عن الأمراض المستهدفة.


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