باجة: السيطرة على حريق اتي على 5 هكتارات من الغطاء الغابي بمنطقة جبل الديس من معتمدية نفزة

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تمكن فريق من الحماية المدنية بباجة، اليوم الاثنين، من السيطرة بالكامل على حريق، اندلع امس الاحد، بمنطقة جبل الديس من معتمدية نفزة، واتي على 5 هكتارات من الغطاء الغابي (غابة شعراء واشجار الاكاسيا العلفية) .



وافاد افاد المدير الجهوي للحماية المدنية بباجة العميد معز بن خليفة لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء، ان اسباب الحريق ما زالت غير معروفة، واكد السيطرة عليه ومراقبته والتمكن من حماية تجمعيين سكنيين محاذيين للغابة من النيران، داعيا الى توخي الحذر خاصة مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.





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واشار بالمناسبة الى ان الحرائق المسجلة بمزارع الحبوب، تعد اقل من السنة المنقضية، وان مصالح الحماية المدنية نفذت خطة لحماية صابة الحبوب وتامين موسم الحصاد وقامت ب 84 زيارة معاينة وتفقد لمراكز تجميع الحبوب وبتكوين وتحسيس 120 من الفلاحين والمتساكنيين بمناطق خروبة وتستور ومجاز الباب.