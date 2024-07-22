العاب باريس 2024 - المنافسات تبدا قبل الافتتاح الرسمي للالعاب

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تنطلق يوم الأربعاء 24 جويلية الجاري (اي يومان قبل الافتتاح الرسمي لدورة الالعاب الاولمبية باريس 2024 ) منافسات الدورة الاولمبية باجراء مباريات الجولة الاولى من دورة كرة القدم التي ستجري بعدد من المدن الفرنسية اضافة الى مسابقة الرقبي السباعي للرجال في ملعب فرانسا .



كرة القدم

- دور المجموعات للرجال.



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سيبدأ 16 منتخبًا في كرة القدم للرجال المغامرة الأولمبية بخوض مباريات دور المجموعات. بدءًا بالمواجهة بين إسبانيا وأوزباكستان في ملعب نادي باريس سان جيرمان، حديقة الأمراء (15س مساءً توقيت محلي ) فيما تواجه الأرجنتين منتخب المغرب في ملعب جوفروي-غيشار في سانت-ايتيان في الوقت نفسه. بالمقابل، يبدأ منتخب فرنسا المنافسة بمواجهة منتخب الولايات المتحدة في ملعب مرسيليا (س21 مساءً توقيت محلي).



الرقبي السباعي

الأدوار التمهيدية للرجال



وتنطلق المباريات الأولى من دور المجموعات في منافسات الرقبي السباعي في ملعب فرانسا. وسيخوض كل منتخب من المنتخبات الـ12 مباراتين اثنتين في اليوم الثاني.



- الخميس 25 جويلية 2024 ( قبل الافتتاح بيوم واحد)

سيشهد اليوم الذي يسبق حفل الافتتاح منافسات في أربع رياضات، وهي



1- الرماية بالسهام

- جولة التصنيف لفردي السيدات

- جولة التصنيف لفردي الرجال



وتبدأ منافسات الرماية بالسهام بجولة التصنيف، التي ستقام في منتزه ليزانفاليد. وستحدد هذه الجولة هوية الرماة المشاركين في ادوار التصفيات للفرق والفردي.



2- كرة القدم

- دور المجموعات للسيدات

سيشهد اليوم الأول مشاركة أفضل المنتخبات في العالم لكرة القدم للسيدات. حيث سيخوض منتخب كندا حامل اللقب أولى مبارياته ضد منتخب نيوزيلندا في ملعب جوفروي-غيشار ، بينما تواجه فرنسا المضيفة منتخب كولومبيا في ملعب ليون ويفتتح منتخب أمريكا بطولة السيدات ضد منتخب زامبيا في ملعب نيس



3- كرة اليد

- دور المجموعات للسيدات



تنطلق منافسات كرة اليد مع مباريات المجموعة الرابعة قبل حفل الافتتاح. وسيتابع البلد المضيف بأكمله هذه البطولة ذلك لأن فرنسا هي حاملة اللقب في بطولتي الرجال والسيدات. ستباشر سيدات منتخب فرنسا حملتهن بمواجهة سيدات المجر في قاعة جنوب باريس .



4- الرقبي السباعي

- الأدوار التمهيدية للرجال

مباريات المراكز للرجال - ربع النهائي للرجال



وستختتم مباريات الدور التمهيدي للرقبي السباعي للرجال مع المباراة الثالثة والأخيرة خلال الجزء الأول من فعاليات اليوم، قبل انطلاق الدور الاقصائي. ولن يتم اقصاء أي منتخب بشكل نهائي من المنافسة، حيث ستقام جولة فاصلة للمنتخبات الأربعة التي خرجت في الدور ربع نهائي.