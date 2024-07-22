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بطولة تامبير الفنلندية للتنس : عزيز دوقاز يلاقي في الدور الاول التشيكي داليبور سفريتشينا

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Publié le Lundi 22 Juillet 2024 - 09:56 قراءة: 0 د, 23 ث
      
يستهل لاعب التنس التونسي عزيز دوقاز المصنف 234 عالميا مشاركته ببطولة تامبير الفنلندية بمواجهة التشيكي داليبور سفريتشينا المصنف 296 عالميا غدا الثلاثاء.
وتعتبر بطولة تامبير من بين دورات التحدي وهي تقام على ملاعب ذات ارضية ترابية بمجموع جوائز مالية تقدر بحوالي 75 الف دولار.
وكان عزيز دوقاز شارك الاسبوع الفارط في بطولة همبورغ الالمانية لكنه فشل في بلوغ الجدول الرئيسي بخسارته في الدور التمهيدي الثاني امام الارجنتيني ماركو ترونجيليتي المصنف حاليا 136 عالميا بنتيجة صفر-2.
ر-امين
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