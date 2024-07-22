المنستير: جمعية أزرقنا الكبير البيئية تطلق حملة لتبني الجمعيات البيئية لمعشبات البوزيدونيا

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بادرت جمعية أزرقنا الكبير يوم الأحد بإطلاق حملة لتنبي الجمعيات البيئية لمعشبات البوزيدونيا وفق ما أعلنه رئيس جمعية أزرقنا الكبير أحمد غديرة



وأوضح أحمد غديرة في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء على هامش افتتاح الأيام الإعلامية للنائب الإيكولوجي بالمنستير (21-23 جويلية 2024) أنّ جمعية أزرقنا الكبير وعبر شبكة جنوب المتوسط للبوزيدونيا ستتولى معاضدة كل الجمعيات البيئية الراغبة في متابعة معشبات البوزيدونيا في جهاتها وذلك ماديا ولوجستيا وتقنيا





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وأوضح أن أزرقنا الكبير ستتولى تكوين الناشطين في هذه الجمعيات وتمويلها في عملية المتابعة لمعشبات البوزيدونيا

ذاتهويمكن للجمعيات ملئ استمارة وضعتها جمعية أزرقنا الكبير على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" حسب المصدر.

