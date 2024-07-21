بلدية جربة حومة السوق تنفذ حملات نظافة وتحرير للرصيف والملك العمومى للطريق

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/669cd484306863.72572700_nhfoqgmekjilp.jpg width=100 align=left border=0>

نظمت بلدية جربة حومة السوق، يوم امس السبت، حملة نظافة شملت منطقة سيدي زايد والواجهة البحرية لمنطقة فاتو، تمثلت في ازالة فواضل البناء ورفع النفايات غير المنزلية والمشابهة من الساحات والانهج وبشاطئ سيدي زايد بالامكانيات اللوجستية والبشرية للبلدية، في عمل سيتواصل يوميا من اجل القضاء على مختلف النقاط السوداء وتحسين جمالية المحيط، وفق الكاتب العام لبلدية جربة حومة السوق عبد الرؤوف الحمداني.



واوضح الحمداني في تصريح لصحفية "وات" ان مثل هذه الحملات ستشمل كامل التراب البلدي والطرق الرئيسية والسياحية، دون ان تؤثر على سير العمل البلدي في الرفع اليومي للنفايات رغم محدودية الامكانيات المادية والبشرية، ودعا المواطنين الى التحلي بروح المسؤولية ومعاضدة جهود البلدية في المحافظة على المحيط والبيئة واعتماد سلوك سليم يحترم نظافة المحيط.

واشار الى ان تواصل عمليات صيانة ودهن للارصفة ومفترقات الطرقات وتعويض العلامات المرورية المتلفة الى جانب حملة ليلية للتصدي لعمليات اكتساح الارصفة وتحريره من توسع المقاهي وامتداد المطاعم بالساحات وعلى الارصفة.



...



كما نفذت بلدية حومة السوق حملة لازالة الاثاث المستعمل ومواد البناء وعدة مواد معروضة بالطريق العام، بالتعاون مع منطقة الامن الوطني والشرطة البلدية، ستواصلها الى حين القضاء على هذه الظاهرة لتحرير الملك العمومي للطريق، حيث قامت بحجز عدة سلع على الطريق الرابطة بين حومة السوق وميدون.

وكانت بلدية حومة السوق قد اصدرت قرار حجز جميع الاثاث المستعمل او الشوائب المعروضة خارج المحل وفي الطريق العام والرصيف بطريق ميدون حومة السوق في دعوة للمنتصبين خارج محلاتهم الى احترام حرمة الطريق والرصيف من اجل سلامة المواطنين والمارة، الا ان قلة من التجار استجابوا الى هذا القرار، وفق كاتب عام البلدية، ليؤكد تواصل حملات مماثلة في الغرض.