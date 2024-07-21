سيدي بوزيد: انشطة متنوعة ضمن الدورة ال31 من مهرجان مصيف الكتاب

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تضمنت الدورة ال31 من مهرجان مصيف الكتاب بسيدي بوزيد، العديد من الأنشطة الثقافية الموجهة لمختلف الفئات وخاصة رواد المكتبات العمومية، والتى تتواصل الى حدود 15 أوت القادم

وافتتحت المكتبة العمومية بسوق الجديد الدورة يوم الجمعة، من خلال دورة تكوينية في ريادة الأعمال، ويتضمن برنامج الدورة اصبوحة ثقافية يوم 24 جويلية سيتم خلالها تنظيم مباريات ثقافية وفكرية، ويوم تنشيطي بعنوان "حتى لا ننسى" يوم 27 جويلية وتنشيط ثقافي وموسيقي وورشة رسم يوم 30 جويلية الجاري.

كما نظمت المكتبة الجهوية بسيدي بوزيد، معرضا للكتاب مع حصة مطالعة حرة وورشة للكتاب العملاق وورشات في الرسم والتلوين والبراعة اليدوية يوم 19 جويلية، بالإضافة إلى مداخلة حول عيد الجمهورية بفضاء السجن المدني وأمسية شعرية من تأثيث مجموعة من الشعراء بفضاء المكتبة يوم 24 جويلية، وأيضا معرض للكتاب بالحي الفلاحي وورشات خاصة بالكتاب والمطالعة والقصة الرقمية والبراعة اليدوية وصناعة الدمى يوم 11 اوت القادم بالحي الفلاحي وعرض تنشيطي فرجوي وتنشيط إذاعي ومسابقات والعاب ترفيهية وعرض مسرحية يوم 22 جويلية.

وتحتضن المكتبة العمومية بجلمة يوم 24 جويلية ورشة للكاتب الصغير حول حقوق الملكية الأدبية والفكرية والتدريب على الكتابة واكتشاف المواهب، إلى جانب حوار تفاعلي حول الميولات القرائية للطفل ودور الأسرة في تنميتها بمشاركة الأولياء يوم 26 جويلية، كما سيعرض يوم 27 جويلية بالمكتبة العمومية ابن خلدون، شريط وثائقي حول أهمية المطالعة ودورها في تنمية الزاد اللغوي للقارئ .



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اما المكتبة العمومية بالرقاب، فقد برمجت ليوم 22 جويلية نشاطا ثقافيا بحديقة المكتبة وورشة الوان صبغية ومسابقة في القراءة وورشة لمسرحة القصة بالإضافة الى عرض حكواتي مسرحي وعرض مسرحية ومسابقة أفضل أداء وورشة إبداعات فسيفسائية يوم 1 اوت القادم

وبدورها تنظم المكتبة العمومية باولاد سليمان يوم 25 جويلية ورشات في البراعات اليدوية وورشة مطالعة حرة وعرضا تنشيطيا ومسابقات ثقافية.

وافتتحت يوم امس السبت، الدورة بفضاء المكتبة العمومية بالسبالة من خلال عرض للحكواتي ومعرض انتاجات النوادي الثقافية ومعرض كتب ودوريات وورشات في الترغيب في المطالعة وتتواصل الانشطة يوم 27 جويلية بورشات في المطالعة الحرة ومعرض كتب ومجلات والعاب فكرية وبراعات يدوية ومطالعة ومسابقات في الالقاء والشعر.

اما المكتبة المتنقلة فقد برمجت يوم 25 جويلية بضيعة 20، ورشات في الرسم والمطالعة ومسابقات فكرية بالاضافة الى معرض كتاب وحصة مطالعة حرة وورشة في الرسم والابداع الكتابي يوم 2 اوت القادم بالتجمع السكني بالقدارة، مع عرض تنشيطي وورشات في المطالعة والرسم يوم 9 اوت القادم بساحة المدينة بمعتمدية السعيدة.

ويحتضن فضاء المكتبة العمومية ببئر الحفي يوم 26 جويلية كورال الجمعية القرانية ومسابقات في الإلقاء بالاضافة الى معرض للكتاب وورشات ثقافية وعرض تنشيطي يوم 29 جويلية وورشة بعنوان "ليس للابداع حدود" وعرض مسرحي ومراوحات موسيقية يوم 15 اوت القادم.