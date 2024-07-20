توزر: الإعلان عن إطلاق برنامج لعلاج الجلطات الدماغية عن بعد في الفترة القليلة القادمة بالمستشفى الجهوي بتوزر

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من المنتظر أن يطلق المستشفى الجهوي الهادي جاء بالله بتوزر خلال الفترة المقبلة وضمن خدمات الطب البعادي خدمة علاج الجلطات الدماغية عن بعد وذلك بالشراكة مع المستشفى الجامعي الرابطة بالعاصمة والمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس، حسب ما ذكره، اليوم السبت، المدير الجهوي للصحة ياسين صبري على هامش اليوم العلاجي الدولي حول علاج الجلطة الدماغية عن بعد.



وانتظم اليوم العلاجي بمدينة توزر ببادرة من الإدارة الجهوية للصحة بتوزر والإدارات الجهوية للصحة بكل من تونس وصفاقس، وبالشراكة مع الاتحاد الدولي لطب الأعصاب، والمنظمة الدولية للجلطة الدماغية، والجمعية التونسية لطب الأعصاب والجمعية التونسية للطب عن بعد، وذلك في إطار يوم الدماغ العالمي الموافق ليوم 22 جويلية من كل سنة.

وبيّن المدير الجهوي للصحة، في هذا السياق، بأن خدمة علاج الجلطة الدماغية عن بعد ستمكّن المرضى بولاية توزر من إنجاز الفحوصات وصور السكانير بالمستشفى الجهوي وقراءتها على عين المكان من طرف أطباء الاختصاص بالمستشفى الجامعي بالرابطة عن بعد، وتشخيص الحالة المرضية في آجال وجيزة لا تتجاوز 4 ساعات ونصف، ومن ثمة يقع الاتصال بقسم الأعصاب بمستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس، لمتابعة وعلاج الحالة عن بعد من طرف أطباء اختصاص، وتحت مراقبة أطباء قسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بتوزر، وذلك لتجنيب المريض تعكر الوضعية الصحية والتقليل من الإعاقة الناجمة عن الجلطة الدماغية.



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يشار إلى أن اليوم العلاجي حول الجلطة الدماغية انتظم بحضور المدير العام لمستشفى الرابطة، ورئيس قسم طب الأعصاب بمستشفى الحبيب بورقيبة صفاقس، وتدخل عن بعد كل من رئيس الإتحاد الدولي لطب الأعصاب، ورئيس المنظمة الدولية للجلطة الدماغية.

ويعتبر إسداء خدمات طبية عن بعد من الخدمات الهامة بالمستشفى الجهوي بتوزر نظرا لنقص أطباء الاختصاص وبعد الجهة عن المستشفيات الجامعية، حيث انطلقت منذ 2018 وتم بفضلها انجاز 30 ألف سكانير بالتنسيق مع مستشفى الرابطة، وتأمين أكثر من 4600 عملية جراحية عن بعد في اختصاص الأذنين والحنجرة بالشراكة مع مستشفى الطاهر صفر بالمهدية، وفق المدير الجهوي للصحة.