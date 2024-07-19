القصرين : الدورة 43 لمهرجان العبادلة الدولي تفتتح مساء غد السبت بعرض فني تراثي لعبد الرحمان الشيخاوي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/66937ef3583a09.28778188_lfhgiqnpeokjm.jpg width=100 align=left border=0>

تُفتتح ، فعاليات الدورة 43 لمهرجان العبادلة الدولي بسبيطلة في ولاية القصرين ، مساء غد السبت بفضاء المسرح الأثري بالمنطقة ، بعرض فني تراثي لعبد الرحمان الشيخاوي وتختتم يوم 17 أوت 2024 بعرض الزيارة الصوفي لسامي اللجمي .

وتضم بقية أيام المهرجان عرضين مسرحين فكاهيين لبسام الحمراوي ووجيهة الجندوبي مع عرض مسرحي ثالث مدعوم من قبل إدارة المسرح و5 عروض شبابية لعلاء وجنجون ومرتضى الفتيتي ووليد الصالحي و محمد المسعودي مع عرض للفنان اللبناني روني فتوش وآخر للفنان الجزائري الشاب عليلو إضافة إلى عرض البالي الإيطالي الذي برمج في إطار التعاون الدولي للتعريف بالموسيقى والرقص الإيطالي إضافة إلى سهرة طربية ستؤثثها الفنانة التونسية شيرين اللجمي.

ويوم 13 أوت الموافق لعيد المرأة، ارتأت إدارة المهرجان بالمناسبة تنظيم مائدة مستديرة حول واقع المرأة بولاية القصرين مع الحديث عن تضحيات المرأة الفلسطينية في الحرب على غزة ، كما سيكون للأطفال نصيب من المهرجان حيث تمت برمجة سهرة خاصة بهم مع تيمو TV يوم 22 جويلة الجاري .

وبين مدير الدورة 43 لمهرجان العبادلة الدولي عمري الزواوي على هامش ندوة صحفية التئمت مساء أمس الخميس بأحد نزل مدينة سبيطلة خصصت لتقديم برنامج المهرجان ، أن هذه الدورة لا تختلف كثيرا عن الدورة السابقة بل هي في نفس المنهج المعتمد أساسا على التوازن في العروض طيلة أيام المهرجان والذي أكد أنه منهج دأبت عليه الهيئة المديرة للمهرجان منذ سنة 2017 .



...



وذكر الزوواي أن البرمجة هذا العام تتميز بالثراء والتنوع وتراعي جميع الأذواق وهي موجهة لكافة الشرائح والفئات وأسعارها في المتناول ، كاشفا بالمناسبة أن ميزانية هذه الدورة تقدر ب270 ألف دينار موزعة بين 200 ألف دينار لاقتناء العروض والبقية للأمور اللوجستية ولخلاص بعض الديون المتخلدة بالذمة من الدورة السابقة .

وأعرب بالمناسبة عن أمله في أن تفي كافة الأطراف المعنية بدعم مهرجان العبادلة الدولي بوعودها والتزماتها، مبرزا من جهة أخرى أنه تم هذا العام برمجة عروض في مناطق التوسع بمعتمدية سبيطلة التي تضم 3 بلديات وهم بلدية سبيطلة وبلدية الشرايع-مشرق الشمس وبلدية الرخمات عبر برمجة عرضين إثنين بالرخمات والشرايع سيتم الإعلان عنهما لاحقا .

وفي رده على الانتقادات الموجهة للهيئة المديرة في بعض الصفحات في شبكة التواصل الاجتماعي عبر نعتها بتنظيم أعراس عوضا عن مهرجان ، قال الزواوي " إن مهرجان العبادلة الدولي هو عرس بطبعه يقام للترفيه على المتساكنين " ، مضيفا في هذا الصدد أن كل المهرجانات تقوم بتأثيث أيام وسهرات صيفية في إطار احتفالات تنشيطية وترفيهية بالأساس للترفيه على الأهالي لاسيما في المناطق التي تغيب فيها البحار ووسائل الترفيه .

يشار الى أن الدورة الفارطة من مهرجان العبادلة الدولي بسبيطلة سجلت إقبالا جماهيريا لافتا فاقت في بعض العروض طاقة استيعاب المسرح الأثري حيث حضر حوالي 5 آلاف متفرج والحال أن المسرح لا يتسع الا لألف متفرج فقط ما يطرح الحاجة الملّحة لتوسعته .

لطيفة