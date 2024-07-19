قيس سعيد يعلن رسميا ترشحه للانتخابات الرئاسية 2024

أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم من برج الخضراء من معتمدية رمادة (ولاية تطاوين)، رسميا ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 6 اكتوبر 2024.



وقال سعيد :"لو كنت خيرت لما اخترت، ولكن حين يدعوك الواجب الوطني فلا مجال للتردد، ولا مجال الا لأن تقول اني استجبت ولبيت"، متابعا :"اعلن ترشحي للانتخابات الرئاسية لمواصلة مسيرة النضال في معركة التحرير الوطنية"، وفق ما جاء في مقطع فيديو نشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية.





واشار الى انه اختار هذا المكان، برج الخضراء، لاعلان ترشحه، لانه يعبق برائحة النضال وهو رمز المناعة والسمو والعلو، وللتأكيد على ان تونس دولة موحدة من اخر نقطة في الشمال الى اخر نقطة في الجنوب، وستبقى موحدة.ودعا سعيد بالمناسبة، الجميع ممن سيقومون بالتزكية الى الانتباه من كل اشكال الاندساس والمغالطة، مشيرا الى ان "البعض سقط عن وجوههم القناع، والبعض الاخر سيسقط عنه بالتأكيد في قادم الايام"كما دعا ايضا من سيتولون التزكية الى ان لا يقبلوا بأي مليم من أية جهة كانت، ومن قبل ولو مليم واحد، فأنا منه براء الى يوم الدين، وتابع:" نعول على قدراتنا الذاتية وحدها"ودعا ايضا الى عدم الشخصنة، فعهد شخصنة السلطة قد انتهى، والقضية تتعلق اليوم بتونس لاننا كلنا مارون، عابرون وتونس هي التي ستبقى.