النجم الساحلي يعلن غلق ملفي حسام بن علي وراقي العواني

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تونس 19 جويلية (وات)- اعلن النجم الساحلي، اليوم الجمعة، عن غلق ملفي لاعبي كرة القدم حسام بن علي وراقي العواني.



واوضح فريق جوهرة الساحل ان حسام بن علي تحصل على مبلغ 170 الف دينار فيما تحصل راقي العواني على 193 الف دينار مشيرا الى انه تم ارسال ما يفيد خلاص اللاعبين المذكورين الى اللجنة الفديرالية للنزاعات الوطنية.



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وعلى ضوء ذلك اصبح بن علي والعواني على ذمة الفريق حسب ما جاء في الصفحة الرسمية للنجم الساحلي.