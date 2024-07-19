المنستير: تسليم 21 إشعار موافقة لتمويل مشاريع ضمن برنامج "رائدات"

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انتظم، اليوم الجمعة، بمقر ولاية المنستير، حفل تسليم 21 إشعار موافقة لتمويل مشاريع عبر البنك التونسي للتضامن ضمن البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار المراعي للنوع الاجتماعي "رائدات"، باعتماد جملي قدره 240 ألف دينار، وفق ما أفادت به المندوبة الجهوية لشؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالمنستير، منية الدغموري بوزويتة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وتعلقت المشاريع، التي تتراوح كلفتها بين 5 آلاف دينار و30 ألف دينار، بإحداث حضانة أطفال، ونادي ثقافي ورياضي للأطفال، وبعث ورشات خياطة، وصنع المرطبات، وقاعة حلاقة، وقاعة تجميل، وتزويق علب المأكولات والمحامل، ومكتب استشارات قانونية وجبائية، وتعليب وتعقيم المأكولات، ومحل تجميل جراحي، وتوسعة محل طباعة رقمية، وتوسعة مدرسة تكوين مهنية خاصة في الخياطة والفصالة، وتوسعة روضة أطفال.

وسبق أن وزعت المندوبية الجهوية للشؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالمنستير، في إطار البرنامج الوطني "رائدات"، خلال السنة الجارية 36 إشعار موافقة لتمويل مشاريع، ليتطور مجموع إشعارات الموافقة منذ بداية السنة الجارية إلى غاية اليوم إلى 57 إشعار موافقة في حين يبلغ مجموع إشعارات الموافقة التي وقع تسليمها منذ انطلاق برنامج "رائدات" (8 مارس 2022 -2026) وإلى غاية اليوم 212 إشعار في ولاية المنستير.

وسيقع ضمن برنامج "رائدات" توزيع إشعارات أخرى خلال الأيام القادمة لتمويل مشاريع بقيمة جملية قدرها 300 ألف دينار عبر بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، حسب المندوبية الجهوية.



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من جهته، أكد المعتمد الأوّل المكلف بتسيير شؤون ولاية المنستير، عيسى موسى، حرص الدولة على خلق مواطن شغل وموارد رزق وحرصها عبر مختلف هياكلها وعلى مرافقة أصحاب وصاحبات هذه المشاريع ومتابعتها لضمان ديمومتها من أجل خلق دورة اقتصادية ودفع التنمية في مختلف معتمديات ولاية المنستير.

وأشار إلى أنّ فرص الاستثمار وبعث المشاريع في الجهة كبيرة ومتعددة باعتبارها قطب اقتصادي وتتوفر فيها البنية التحتية لبعث المشاريع ونجاحها.

ويهدف برنامج "رائدات" إلى دفع المبادرة النسائية الاقتصادية الخاصة إذ تدعم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن المشاريع ذات الخصوصية أي لفائدة النساء والفتيات والأسر ذات الوضعيات الهشة.