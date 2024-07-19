نجم المتلوي يتعاقد مع امين كنايسي وحمدي هلال الى غاية جوان 2026

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اعلن نجم المتلوي، اليوم الجمعة، تعاقده مع اللاعبين امين كنايسي (قلب دفاع) وحمدي هلال (ظهير ايمن) الى غاية جوان 2026.

كما اشار فريق المناجم، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، عن تمديد عقدي هيثم المحمدي ومحمد امين عمار الى نهاية موسم 2024-2025.

ويذكر ان الفريق يستعد للموسم الجديد لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم تحت اشراف المدرب منذر مخلوف.