المحامية ايمان قزارة :ختم الابحاث في قضية الجهاز السري لحركة النهضة

قالت المحامية ايمان قزارة، اليوم الجمعة إن احد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ختم مطلع الاسبوع الجاري البحث فيما يعرف بـ" قضية الجهاز السري لحركة النهضة" وأحال الملف إلى دائرة الاتهام بهذا القطب.



وذكرت المحامية وعضو هيئة الدفاع في قضية الشهيدين بلعيد والبراهمي لوكالة تونس افريقيا للانباء ان قاضي التحقيق اعلم المحامين والقائمين بالحق الشخصي في هذا الملف بشكل رسمي بختم الابحاث مطلع الاسبوع الحالي وهم قيادات في حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (وطد) وعائلة الشهيد محمد البراهمي (أغتيل في جويلة 2013) وحزب "التيار الشعبي" .

وأضافت انه تم ايضا اعلام المتهمين بالختم وهم " قيادات امنية سابقة و مسؤولون في حركة النهضة".



يشار الى ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة تخلت في سبتمبر 2023 عن ملف "الجهاز السري" لفائدة القطب القضائي لمكافحة الارهاب وهو ملف اثير مطلع سنة 2022 إثر شكوى قدمتها النيابة العمومية و فريق الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي الذين اغتيلا تباعا في فيفري 2013 وجويلية من السنة ذاتها.وفي افريل الماضي قال عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين المحامي كثير بوعلاق ، إن الاستماعات في ملف الجهاز السري بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، شملت 35 متهما ينتمون للجهاز الخاص لحركة النهضة الى جانب قيادات أمنية وذلك اثر شكاية من قبل حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وحزب التيار الشعبي وعائلة الشهيد محمد البراهمي مضيفا ان من بين المتهمين في هذه القضية راشد الغنوشي وسمير الحناشي وفتحي البلدي وكمال العيفي وكمال البدوي المستشار الأمني لراشد الغنوشيوقد وجه فريق الدفاع عن بلعيد والبراهمي الاتهام "الجهاز السري للنهضة"، بالتورط في اغتيالهما عام 2013، وممارسة التجسّس واختراق مؤسسات الدولة، كما يتهم بعض قيادات الحركة، وعلى رأسهم راشد الغنوشي الملاحق حاليا في قضايا اخرى والموقوف في احد السجون على ذمة القضاء بتسييرهذا الجهاز الرسي والإشراف عليه وهو امر نفته الحركة.