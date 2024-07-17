منتدى الهجرة عبر المتوسط/ رؤساء حكومات وممثلو منظمات دولية  يستعرضون مقارباتهم لاسباب الهجرة غير النظامية

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(من مبعوثة وات- شريفة الوسلاتي ) - استعرض رؤساء حكومات وممثلو عدد من المنظمات المعنية بالهجرة مشاركون في منتدى الهجرة عبر المتوسط اليوم بطرابلس فى تدخلاتهم مقارباتهم في موضوع الهجرة غير النظامية واسبابها مجمعين على ضرورة التعاون من اجل ايجاد حل لملف الهجرة



فقد اعتبر رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة بالمناسبة ان المنتدى يمثل فرصة لحل مشكلة الهجرة فى البحر الابيض المتوسط داعيا الى القيام بحركة فعلية فى حجم ملف الهجرة وصرف الاموال بصفة كبيرة فى تنمية البلدان الاصلية للمهاجرين غير النظاميين وانجاز المشاريع بدل صرف الاموال فى مراكز الاحتجاز وشراء معدات الحراسة مبرزا ان كثير من الافارقة يموتون جوعا فى الصحراء القاحلة ويهاجرون فى ظروف خطرة بحثا عن لقمة العيش حاملين امالا كبيرة بحياة افضل معتبرا ان ليبيا تعيش ضغطا كبيرا سواءا من دول الشمال او الجنوب



فقد اعتبر رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة بالمناسبة ان المنتدى يمثل فرصة لحل مشكلة الهجرة فى البحر الابيض المتوسط داعيا الى القيام بحركة فعلية فى حجم ملف الهجرة وصرف الاموال بصفة كبيرة فى تنمية البلدان الاصلية للمهاجرين غير النظاميين وانجاز المشاريع بدل صرف الاموال فى مراكز الاحتجاز وشراء معدات الحراسة مبرزا ان كثير من الافارقة يموتون جوعا فى الصحراء القاحلة ويهاجرون فى ظروف خطرة بحثا عن لقمة العيش حاملين امالا كبيرة بحياة افضل معتبرا ان ليبيا تعيش ضغطا كبيرا سواءا من دول الشمال او الجنوب

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ومن جهتها اكدت جيورجيا ميلوني رئيسة الوزراء الايطالية في كلمتها ان ملف الهجرة فى البحر الابيض المتوسط يعد اولوية وتحد لعديد الدول مبرزة ان المقاربات تختلف مضيفة انه يجب تشجيع الهجرة النظامية مؤكدة على ضرورة توفر استراتيجية للتعاون وبذل المجهودات والطاقات فى ملف الهجرة بالطريقة الصحيحة وفى استراتيجية مشتركة.

وقال رئيس التشاد محمد ديبي بنفس المناسبة ان وضع سكان البلدان الافريقية تسبب فيه الغرب داعيا الى ايجاد الحلول المناسبة لملف الهجرة

ودعا نائب رئيس مفوضية الاتحاد الاوروبي من جهته الي ان تكون المقاربة حول الهجرة مقاربة "رابح- رابح " والى ضرورة الوصول الى تنمية مندمجة تراعي مصالح كل الاطراف

كما عبر عدد من ممثلي الوفود المشاركة فى المنتدى عن مواقفهم مخلال اجتماعات المنتدى التي بحثت مواضيع الهجرة غير النظامية والتنمية وتامين الحدود