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قفصة: إخماد حريق نشب بـ"سوق ليبيا" للملابس الجاهزة بقفصة المدينة

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Publié le Mercredi 17 Juillet 2024 - 15:27 قراءة: 0 د, 25 ث
      
أخمدت فرق النجدة والإطفاء التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بقفصة حريقا نشب، مساء أمس الثلاثاء، بسوق ليبيا لبيع الملابس الجاهزة، الواقع بمعتمدية قفصة الجنوبية من ولاية قفصة، وفق المتحدث باسم الحماية المدنية.


وأوضح المصدر ذاته أن الحريق انتشر إلى 5 محلات لبيع الملابس من بينها محلان احترقا بصورة كلية و3 محلات اخرى احترقت بصورة جزئية، مؤكدا ان الفرق المذكورة تولت إخماد الحريق بهذه المحلات وإجلاء 14 نزيلا من نزل خارج السوق.
...

 ولم يتسن لصحفي مكتب وكالة تونس إفريقيا للأنباء بقفصة الحصول على أية معطيات حول أسباب إندلاع الحريق .


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