إقبال ضعيف جدّا على بناء المواجل المائية في تونس (مدير عام الاسكان)

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كشف مدير عام الاسكان بوزارة التجهيز والإسكان، نجيب السنوسي، ان التونسيين لم يقبلوا بالشّكل المطلوب على بناء المواجل المائية لتجميع المياه الامطار، إذ تحصل 30 مواطنا، فقط، على التمويل لبناء المواجل.



وأوضح السنوسي، في حوار مع وكالة تونس افريقيا للأنباء "وات"، ان إقرار تشجيعات وحوافز لتشجيع التونسيين على بناء المواجل المائية، يندرج ضمن مساهمة وزارة التجهيز والإسكان في مقاومة التغيرات المناخية ولا سيما نقص الامطار والموارد المائية، من خلال حثّ المواطن على ترشيد استهلاك الماء عبر تجميع مياه الامطار في الاستعمالات العادية ، ريّ الحدائق وغسل السيارات ودورات المياه ...



وأوضح السنوسي، في حوار مع وكالة تونس افريقيا للأنباء "وات"، ان إقرار تشجيعات وحوافز لتشجيع التونسيين على بناء المواجل المائية، يندرج ضمن مساهمة وزارة التجهيز والإسكان في مقاومة التغيرات المناخية ولا سيما نقص الامطار والموارد المائية، من خلال حثّ المواطن على ترشيد استهلاك الماء عبر تجميع مياه الامطار في الاستعمالات العادية ، ريّ الحدائق وغسل السيارات ودورات المياه ...

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وقد بادرت الوزارة منذ سنة 2023 الى تخصيص 2 مليون دينار من الصندوق الوطني لتحسين السكن من اجل تحفيز المواطنين على بناء مواجل مائية.



وتتمثل الشروط المطلوبة في عدم تجاوز الدخل الشهري للمنتفع 10 مرات الاجر الأدنى، أي حوالي 4953 دينارا، وامتلاك المواطن المسكن قابل لبناء ماجل مع تمتيعه بقرض أقصاه 20 ألف دينار بنسبة فائدة صفر بالمائة ومدة سداد ب 7 سنوات اي بمعدل 240 دينارا في الشهر.



وأشار المسؤول الى انه يتعين على الراغبين في التمع بهذا الاجراء، التوجه الى الإدارات الجهوية للوزارة وسحب ملف فني في الغرض مضيفا انه إثر المعاينات اللازمة تتم المصادقة على الملف التقني وبواسطة هذه المصادقة يتوجه المواطن الى البنك للحصول على القرض.



وحسب الاحصائيات المتوفرة من الإدارات الجهوية للوزارة فان القيمة المالية للمطالب المقدمة بلغت 9ر2 مليون دينار، بيد ان عدد الحاصلين فعليا على قروض كان في حدود 30 شخص بقيمة 600 ألف دينار.



واعتبر السنوسي ان هذا العدد ضعيف وانه يتعين القيام بمزيد من الجهود للتحسيس نظرا لأهمية تجميع مياه الامطار، على ندرتها، واستعمالها في الشؤون اليومية للمنزل.



و كشفم، ن جهة أخرى انه تم، منذ سنة 2018، إلزام الباعث العقاري لبناء مواجل مائية في البناءات المشيدة ووقع توجيه مراسلة من وزيرة التجهيز والاسكان الى وزير الداخلية لحثّ البلديات على متابعة هذه المسألة.