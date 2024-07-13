تراجع معدل انتاج زيت الزيتون السنوي بهنشير الشّعال الى ما دون 150 كلغ/هك خلال الخماسية الاخيرة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6692a1955fc522.78994548_feknoimqlpjgh.jpg width=100 align=left border=0>

تراجع معدّل الانتاج السنوي لزيت الزيتون بالمركب الفلاحي الشعال، ولاية صفاقس، الى ما دون 150 كلغ/هك، خلال الخماسية الاخيرة، وفق ما افاد به، السبت، المدير العام لديوان الاراضي الدولية طارق الشاوش.



وذكر الشاوش، الذي بسط "خطة الوزارة للنهوض بقطاع زيت الزيتون بالمركب الفلاحي الشعال"، خلال الندوة الصحفية الدّوريّة لوزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري، بمقرها، ان معدل الانتاج السنوي لزيت الزيتون، من سنة 2010 الى غاية سنة 2019، قد بلغ 450 كلغ/هك، مقابل 695 كلغ/هك خلال تسعينات القرن الماضي.





...







ويعاني قطاع زيت الزيتون بـ"الشعال"، بحسب المسؤول، من عديد الاشكاليات، ابرزها تيبس حوالي 6 بالمائة من اصول الزيتون، وتهرم 73 بالمائة من الاشجار حيث يفوق سنها 90 سنة، مع تعدي جلها عمر 100 سنة، علاوة على تاثير التغيرات المناخية من نقص حاد في التساقطات (76 مم بكل الضيعات الموسم الحالي) وارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة وحدّة المعاومة.





واكد الشاوش، ان الوزارة قد قامت باجراءات حينية تتمثل في مواصلة تجهيز 44 هكتار بالري الموضعي كما ان 78 هك بصدد التجهيز. كما تحرص على الاسراع في عملية القلع للاصول المتيبسة لحماية الغابة من الامراض وشروع المركب في عملية ري الانقاذ عبر استغلال 12 جرارا وصهريجا لري حوالي 3000 اصل شهريا.





كما عملت الوزارة، وفق المدير العام لديوان الاراضي الدولية، على ريّ 820 هكتار من الغراسات المنتجة لتامين مستوى انتاج سنوي قار وحفر وتجهيز الآبار العميقة بالطاقة الفوطوضوئية وتجهيز مساحة 820 هكتار بمعدات الري الموضعي.







وكشف الشاوش، في هذا الصدد، ان الوزارة تعتزم تحسين وضعية الميكنة بالمركب باقتناء 25 جرارا (مع المجرورات) و 20 صهريجا و 5 خزانات بلاستيكية سعة 100 م3، علاوة على الشروع في الابان في عملية قلع الاصول المتيبسة وتمويل برنامج الرّيّ عبر قرض متوسط المدى من البنك الوطني الفلاحي بتدخل من سلطة الاشراف بقيمة 2،5 مليون دينار وتمويل ذاتي بقيمة 1 مليون دينار، وتمويل الميكنة في اطار التعاون الدولي التونسي الايطالي لدعم ميزان الدفوعات.





كما سيتم وضع برنامج لتجديد الغراسات الهرمة لبلوغها وضعية غير قابلة للرجوع، بنسق يتماشى مع الامكانيات المائية المتاحة ونوعية التربة والتوسع في عملية الرّيّ التكميلي لرغاسات الزيتون وذلك في حدود الامكانيات المائية المتاحة والاعتماد على المياه المعالجة لريّ مساحات الزيتون حسب الكميات المتوفرة.





يشار الى ان المركب الفلاحي "الشعال" بولاية صفاقس، يعد ثاني اكبر غابة في العالم من حيث المساحة البعلية البالغة 18724،5 هكتار، وتعد حوالي 350 الف اصل زيتون ويشغل حوالي 435 عونا وعاملا قارا وحوالي 385 عاملا عرضيا.





ويحتوي المركب على 658 راس من الابقار منها 272 بقرة حلوب و 3698 راس اغنام منها 2428 انثى منتجة و 16500 دجاجة بيض متواجدة و 40000 عتوقة منتجة.







وبلغ معدل الانتاج لاهم الانشطة خلال الخماسية الاخيرة، حوالي 3500 طن زيتون زيت و 1،1 مليون لتر حليب و 6،5 مليون بيضة و 3000 طن علف مركز.