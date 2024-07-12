بنزرت: إجراءات   لانجاح فعاليات المهرجانات بالولاية

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شكل موضوع ضبط اخر الاستعدادات اللوجستية والبشرية لحسن تنظيم المهرجانات الصيفية المبرمجة بجميع معتمديات ولاية بنزرت ، ابرز محاور جلسة العمل الموسعة التي إنتظمت اليوم بمقر الولاية، تحت إشراف رئيس المجلس الجهوي للثقافة والي بنزرت سمير عبد اللاوي وبحضور المعتمد الاول للولاية الحبيب الخرشاني، وكافة معتمدي ورؤساء البلديات والمصالح الادارية والثقافية والامنية والحماية المدنية وهيئات الجمعيات المشرفة على الانشطة المهرجانية .



وتم خلال الجلسة التاكيد على نشر البعدين الثقافي والترفيهي لدى برمجة عروض المهرجانات، وإيلاء التحضيرات اللوجستية والبشرية والتنسيق الجيد مع جميع الهياكل المتداخلة، الاهمية القصوى بما من شانه توفير كل ظروف حسن استقبال الجماهير من جهة ونيل رضا المتطلعين لكل فعل ثقافي وترفيهي اصيل ومستجيب لمختلف الاذواق الراقية..





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كما تم الاشارة الى حرص السلط الجهوية الدائم على دعم جميع مهرجانات الجهة المحلية منها والجهوية والدولي سواء ماديا او ادبيا .



يشار الى ان الجلسة شهدت إستعراض مجمل البرامج المعدة في اطار برمجة المهرجانات ، ووضع روزنامة دقيقة لتنفيذ آخر التدخلات الواجبة ، بما من شانه ضمان النجاح التنظيمي والجماهيري والثقافي والابداعي للمهرجانات بمختلف مناطق الولاية .



