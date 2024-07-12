Babnet

بنزرت: إجراءات   لانجاح فعاليات المهرجانات بالولاية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/669152128942d0.72837803_gokhefjmqpnil.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 12 Juillet 2024 - 20:04 قراءة: 0 د, 50 ث
      
شكل موضوع ضبط اخر الاستعدادات اللوجستية والبشرية لحسن تنظيم المهرجانات الصيفية المبرمجة بجميع معتمديات ولاية بنزرت ، ابرز محاور جلسة العمل الموسعة التي إنتظمت اليوم بمقر الولاية، تحت إشراف رئيس المجلس الجهوي للثقافة والي بنزرت سمير عبد اللاوي وبحضور المعتمد الاول للولاية الحبيب الخرشاني، وكافة معتمدي ورؤساء البلديات والمصالح الادارية والثقافية والامنية والحماية المدنية وهيئات الجمعيات المشرفة على الانشطة المهرجانية .

وتم خلال الجلسة التاكيد على نشر البعدين الثقافي والترفيهي لدى برمجة عروض المهرجانات، وإيلاء التحضيرات اللوجستية والبشرية والتنسيق الجيد مع جميع الهياكل المتداخلة، الاهمية القصوى بما من شانه توفير كل ظروف حسن استقبال الجماهير من جهة ونيل رضا المتطلعين لكل فعل ثقافي وترفيهي اصيل ومستجيب لمختلف الاذواق الراقية..

...

كما تم الاشارة الى حرص السلط الجهوية الدائم على دعم جميع مهرجانات الجهة المحلية منها والجهوية والدولي سواء ماديا او ادبيا .

يشار الى ان الجلسة شهدت إستعراض مجمل البرامج المعدة في اطار برمجة المهرجانات ، ووضع روزنامة دقيقة لتنفيذ آخر التدخلات الواجبة ، بما من شانه ضمان النجاح التنظيمي والجماهيري والثقافي والابداعي للمهرجانات بمختلف مناطق الولاية .



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 290805


babnet
Euro_2024
 Euro_2024  Next match.... Final on sun 14 july
رئاسيات 2024

J- 84

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Last updated 02:46 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*