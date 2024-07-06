Babnet

عبد الحي بن سطان مدربا جديدا للنادي المكناسي المغربي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6689793d10cbe9.78212272_iegfnojmhqlpk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 06 Juillet 2024 - 18:04 قراءة: 0 د, 19 ث
      
اعلن النادي المكناسي المغربي اليوم السبت عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عن تعاقده مع المدرب التونسي عبد الحي بن سلطان للاشراف على فريق اكابر كرة القدم.
وكان عبد الحي بن سلطان يشرف خلال هذا الموسم على المغرب الفاسي وتحصل معه على المركز الحادي عشر برصيد 34 نقطة.
يذكر ان النادي المكناسي ضمن هذا الموسم عودته الى بطولة الدرجة المغربية المحترفة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 290487


babnet
Euro_2024
 Euro_2024  17:00 Eng euro_2024 - Swi euro_2024 | |
 Euro_2024  20:00 Ned euro_2024 - Tur euro_2024 | |
رئاسيات 2024

J- 91

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Last updated 18:39 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*