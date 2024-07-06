عبد الحي بن سطان مدربا جديدا للنادي المكناسي المغربي

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اعلن النادي المكناسي المغربي اليوم السبت عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عن تعاقده مع المدرب التونسي عبد الحي بن سلطان للاشراف على فريق اكابر كرة القدم.

وكان عبد الحي بن سلطان يشرف خلال هذا الموسم على المغرب الفاسي وتحصل معه على المركز الحادي عشر برصيد 34 نقطة.

يذكر ان النادي المكناسي ضمن هذا الموسم عودته الى بطولة الدرجة المغربية المحترفة.