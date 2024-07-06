الترجي الجرجيسي يعقد جلسته العامة الانتخابية يوم 25 جويلية الجاري

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اعلن الترجي الجرجيسي اليوم السبت انه سيعقد جلسته العامة الانتخابية يوم 25 جويلية الجاري على الساعة السادسة مساء.

واضاف ان باب الترشح لعضوية الهيئة المديرة الجديدة سيفتح يوم 8 جويلية الى اجل اقصاه يوم 22 من الشهر ذاته على الساعة الواحدة بعد الظهر.

يذكر ان الترجي الجرجيسي ضمن في اعقاب هذا الموسم صعوده الى بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بتصدره المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية.